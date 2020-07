NIKON Z5 - nowy pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy dla początkujących

Firma Nikon wprowadziła do swojej oferty nowy pełnoklatkowy aparat dla początkujących z rodziny Nikon Z. Solidny, lekki i łatwy w obsłudze aparat Nikon Z5 to doskonała propozycja dla każdego, kto chce spróbować pełnoklatkowej fotografii bezlusterkowej. Wraz z aparatem na rynek trafia poręczny obiektyw NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 — najkrótszy i najlżejszy z dostępnych pełnoklatkowych obiektywów o zmiennej ogniskowej do aparatów bezlusterkowych¹. Doskonale współpracuje z aparatem Nikon Z5 i jest świetną opcją dla każdego twórcy, który używa aparatu Nikon Z i potrzebuje prawdziwie przenośnego pełnoklatkowego obiektywu zmiennoogniskowego.

Aparat Nikon Z5, zajmujący w ofercie miejsce poniżej modeli Nikon Z7 i Z6, jest przeznaczony dla każdego, kto chce zacząć odkrywać piękno fotografii pełnoklatkowej. Niezależnie od tego, czy jest używany do fotografowania, czy kręcenia filmów 4K, pozwala uzyskać zdjęcia intrygujące nowym poziomem szczegółowości, głębi i kolorów. Czyste fotografie o zachwycającym zakresie dynamiki można uzyskać nawet przy wysokich czułościach ISO. Jest to możliwe dzięki pełnoklatkowej matrycy CMOS o rozdzielczości 24,3 mln pikseli, która w pełni wykorzystuje dużą ilość światła wpuszczanego przez mocowanie Z o dużej średnicy. 273-polowy hybrydowy system AF firmy Nikon zapewnia idealną ostrość w całym kadrze, a elektroniczny wizjer znany z modeli Z6 i Z7 daje wyjątkowo wyraźny obraz. Dwa gniazda kart pamięci oferują elastyczne miejsce do przechowywania, a obsługa aparatu jest łatwa dzięki uznanym ergonomicznym funkcjom Nikon Z, jak na przykład głęboko wyprofilowany uchwyt. Aparat można również zasilać przez kabel USB², co doskonale sprawdza się m.in. przy nagrywaniu długiej sekwencji poklatkowej z okna salonu. Reklama

ultraszerokie mocowanie Z firmy Nikon, wydajny procesor EXPEED 6 i pełnoklatkowa matryca CMOS o rozdzielczości 24,3 mln obsługująca zakres czułości ISO 100-51200. Mały zestaw, duży efekt: zestaw podstawowy zawiera aparat Z5 oraz niezwykle poręczny obiektyw NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3.

zestaw podstawowy zawiera aparat Z5 oraz niezwykle poręczny obiektyw NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3. 273-polowy hybrydowy system AF: zapewnia płynne, szybkie i precyzyjne ustawianie ostrości na całej powierzchni kadru. AF z wykrywaniem oczu pozwala ustawić i utrzymywać ostrość na oczach fotografowanej osoby, by stworzyć idealny portret. AF z wykrywaniem zwierząt działa tak samo w przypadku kotów i psów.

zapewnia płynne, szybkie i precyzyjne ustawianie ostrości na całej powierzchni kadru. AF z wykrywaniem oczu pozwala ustawić i utrzymywać ostrość na oczach fotografowanej osoby, by stworzyć idealny portret. AF z wykrywaniem zwierząt działa tak samo w przypadku kotów i psów. Pięcioosiowa redukcja drgań: zapewnia ostre kadry i stabilne nagrywanie filmów.

zapewnia ostre kadry i stabilne nagrywanie filmów. Wyjątkowo ostry obraz w elektronicznym wizjerze o rozdzielczości 3690 tys. punktów: dokładnie odwzorowuje cały rejestrowany kadr. Najważniejsze ustawienia, takie jak ekspozycja, ISO i balans bieli, są stosowane w czasie rzeczywistym.

dokładnie odwzorowuje cały rejestrowany kadr. Najważniejsze ustawienia, takie jak ekspozycja, ISO i balans bieli, są stosowane w czasie rzeczywistym. Ergonomia Nikon Z: głęboki wyprofilowany uchwyt zapewnia bezpieczne trzymanie aparatu, a najważniejsze elementy sterujące są optymalnie rozmieszczone.

głęboki wyprofilowany uchwyt zapewnia bezpieczne trzymanie aparatu, a najważniejsze elementy sterujące są optymalnie rozmieszczone. Wytrzymały, lecz lekki: korpus wykonany ze stopu magnezu jest dokładnie zabezpieczony przed kurzem i wilgocią.

korpus wykonany ze stopu magnezu jest dokładnie zabezpieczony przed kurzem i wilgocią. Dwa gniazda kart pamięci, zasilanie przez USB: obsługa szybkich kart SD UHS-II i ładowanie (przy wyłączonym aparacie) lub zasilanie przez USB².

obsługa szybkich kart SD UHS-II i ładowanie (przy wyłączonym aparacie) lub zasilanie przez USB². Odchylany ekran dotykowy: wystarczy dotknąć, aby ustawić ostrość i zrobić zdjęcie. Dwukrotne stuknięcie pozwala wyświetlić 100% obszaru zdjęcia.

wystarczy dotknąć, aby ustawić ostrość i zrobić zdjęcie. Dwukrotne stuknięcie pozwala wyświetlić 100% obszaru zdjęcia. Płynne filmy 4K: pełnoklatkowe obiektywy NIKKOR Z zapewniają piękną głębię ostrości. Możesz tworzyć przy użyciu aparatu niewiarygodne filmy poklatkowe i rejestrować nieruchome ujęcia podczas nagrywania.

pełnoklatkowe obiektywy NIKKOR Z zapewniają piękną głębię ostrości. Możesz tworzyć przy użyciu aparatu niewiarygodne filmy poklatkowe i rejestrować nieruchome ujęcia podczas nagrywania. Wbudowana łączność Wi-Fi® i Bluetooth®. Aplikacja SnapBridge firmy Nikon pozwala łatwo przesyłać zdjęcia i filmy oraz przekształcić smartfon w zdalny monitor lub pilota zdalnego sterowania. NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3 Niezwykle poręczny zestaw z pełnoklatkowym zoomem: zawiera wszechstronny obiektyw szerokokątny 24–50 mm ze standardowym zakresem ogniskowych i umożliwia stosowanie filtrów 52 mm.

zawiera wszechstronny obiektyw szerokokątny 24–50 mm ze standardowym zakresem ogniskowych i umożliwia stosowanie filtrów 52 mm. Mechanizm chowania: aby wysunąć lub schować obiektyw, wystarczy obrócić pierścień zoomu.

aby wysunąć lub schować obiektyw, wystarczy obrócić pierścień zoomu. Jakość zdjęcia Nikon Z: zdjęcia są doskonale ostre i równomiernie oświetlone na całej powierzchni kadru.

zdjęcia są doskonale ostre i równomiernie oświetlone na całej powierzchni kadru. Bogata kolorystyka: soczewki ze szkła ED i soczewki asferyczne minimalizują dystorsję w całym zakresie ogniskowych.

soczewki ze szkła ED i soczewki asferyczne minimalizują dystorsję w całym zakresie ogniskowych. Stała minimalna odległość zdjęciowa: zaledwie 0,35 m w całym zakresie ogniskowych.

zaledwie 0,35 m w całym zakresie ogniskowych. Znakomity do filmowania: autofokus działa cicho, a zredukowane "oddychanie" obiektywu pozwala uzyskać profesjonalne efekty.

autofokus działa cicho, a zredukowane "oddychanie" obiektywu pozwala uzyskać profesjonalne efekty. Konfigurowalny pierścień sterujący: może służyć do sterowania przysłoną, kompensacji ekspozycji lub ustawiania czułości ISO. 1 Najkrótszy i najlżejszy spośród standardowych obiektywów o zmiennej ogniskowej do pełnoklatkowych aparatów bezlusterkowych z wymienną optyką dostępnych 21 lipca 2020 r.

2 Wymagany kabel USB typu C.

Autor: Materiały prasowe