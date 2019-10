Nikon Z50 - pierwszy aparat bezlusterkowy formatu DX w serii Z

Nikon Z50 to pierwszy aparat bezlusterkowy formatu DX w serii Z, oraz dwa pierwsze obiektywy zmiennoogniskowe NIKKOR Z do aparatów formatu DX: NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR i NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR. Najnowszy aparat Nikon Z 50, zapewniający znakomitą jakość zdjęć, pozwala wykonywać idealnie ostre fotografie i filmy 4K bogate w szczegóły, głębię i kolory. Dzięki połączeniu aparatu Z50 z nowymi obiektywami NIKKOR Z DX nowy bezlusterkowy system formatu DX umożliwia robienie niesamowitych zdjęć z różnymi ustawieniami, od szerokokątnych po mocne zbliżenia.

Model Nikon Z50, wyposażony w matrycę formatu DX o rozdzielczości 20,9 MP, łączy zalety optyczne aparatów bezlusterkowych firmy Nikon z solidnym, kompaktowym korpusem DX. Ma też elementy i funkcje zaczerpnięte z uznanych aparatów Nikon Z 7 i Z 6, takie jak szerokie mocowanie Z oraz szybki i szeroki hybrydowy AF (autofokus). W modelu Z50 zastosowano także wizjer elektroniczny zapewniający ostre odwzorowanie kadru, przechylany ekran dotykowy i głęboko wyprofilowany uchwyt, dzięki któremu aparaty bezlusterkowe firmy Nikon są tak wygodne w użytkowaniu. Inteligentny AF z detekcją oka sprawia, że Z 50 jest świetnym wyborem do fotografii portretowej, a możliwość wykonywania zdjęć seryjnych z prędkością do 11 kl./s (z AF/AE) pozwala uchwycić dynamiczne sceny. Aparat Z 50 jest w pełni kompatybilny z adapterem do mocowania FTZ firmy Nikon, który umożliwia korzystanie z obiektywów NIKKOR z mocowaniem F do lustrzanek cyfrowych¹.