Nikon Z9 dostrzeżony na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio

Wiadomo powszechnie, że w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Tokio testowany był Canon EOS R3 - Nikon za to niespecjalnie informował, czy w trakcie tej imprezy dojdzie do sprawdzenia możliwości Nikona Z9 - W ostatnich dniach w sieci pojawiło się jednak wiele zdjęć, które pokazują, że model ten był sprawdzany w czasie zawodów odbywających się w Japonii. Jest to najprawdopodobniej funkcjonalny prototyp.



Nikon Z9 na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio W sieci znalazły się zdjęcia, które wskazują, że podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio wykorzystywany był przynajmniej jeden działający prototyp Nikona Z9. Te zdjęcia dały spojrzenie na tylny panel aparatu, czyli coś, czego oficjalnie Nikon jeszcze nie przedstawił.