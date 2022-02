Długo czekaliśmy, ale w końcu pierwsze dostawy Nikon Z9 już przyjeżdżają, choć w sklepach wciąż trzeba ustawiać się po niego w kolejce. Wyposażony w całkowicie nową, opracowaną przez firmę Nikon matrycę CMOS o rozdzielczości 45,7 megapiksela i procesor przetwarzania obrazu EXPEED 7 nowej generacji, Nikon Z9 jest jak dotąd najbardziej zaawansowanym aparatem bezlusterkowym z serii Z! Dzięki obrazom o ultrawysokiej rozdzielczości, niezrównanej wydajności autofokusa, nagraniom wideo 8K, prawdziwie pozbawionej zaciemnień widoczności w czasie rzeczywistym w wizjerze i nie tylko, Nikon Z9 rewolucjonizuje świat aparatów bezlusterkowych!

Nikon Z9 - najlepszy aparat na rynku?

Przygotuj się na wyjątkowe chwile z aparatem Nikon Z9!

Sercem aparatu Nikon Z9 jest opracowany przez firmę Nikon przetwornik CMOS typu stacked CMOS o rozdzielczości 45,7 megapiksela. Ta 45,7-megapikselowa matryca o wysokiej rozdzielczości zapewnia ogromną rozdzielczość z doskonałymi kolorami, szerokim zakresem dynamiki i znakomitą wydajnością przy słabym oświetleniu, z natywnym zakresem ISO od 64-25 600 (możliwość rozszerzenia od 32 do 102 400 ISO). Do matrycy dołącza najmocniejszy dotychczas silnik firmy Nikon — nowy EXPEED 7, który jest około 10 razy szybszy niż w Nikon Z7 II. Ta wyjątkowa kombinacja pozwala na znaczne zwiększenie szybkości AF, szybkości zdjęć seryjnych, pojemności bufora, rozdzielczości wideo i wiele więcej! Dzięki najszybszej na świecie szybkości skanowania obrazu, Z9 osiąga najmniejsze na świecie zniekształcenia typu Rolling Shutter, porównywalne z migawką mechaniczną. Oznacza to, że za pomocą elektronicznej migawki można pewnie uchwycić takie ruchy, jak szybkie wymachy golfowe, które zazwyczaj zniekształcają kij, nawet przy 1/32 000 sekundy. Z9 osiąga również szybkie i dokładne obliczenia AF z prędkością do 120 cykli na sekundę, nawet między klatkami podczas zdjęć seryjnych.

Procesor Nikon Z9 gwarantuje wyjątkową szybkość

Aparat Z9 oferuje najszybszą, najbardziej wyrafinowaną i niezawodną wydajność śledzenia AF firmy Nikon, jaka kiedykolwiek powstała, dzięki nowemu algorytmowi wykrywania obiektów. Algorytm ten został opracowany przy użyciu technologii głębokiego uczenia i śledzenia 3D, która pozwala Z9 wykrywać największy na świecie zakres dziewięciu typów obiektów, w tym ludzi, zwierzęta domowe, ptaki, samoloty, pociągi, samochody, motocykle i rowery! W trybie AF z automatycznym wyborem pola każdy z tych obiektów zostanie automatycznie wykryty i nastawiony na ostrość bez konieczności zmiany ustawień. AF z detekcją oka jest skuteczniejszy niż kiedykolwiek i może wykryć oko obiektu i ustawić na nim ostrość, nawet gdy oczy są mniejsze lub oddalone. Dodatkowo funkcja niestandardowa pozwoli teraz użytkownikom zmienić kolor punktu ostrości na zielony w celu potwierdzenia ostrości.

Po raz pierwszy w aparacie bezlusterkowym Z9 może pochwalić się bardzo chwalonym trybem śledzenia 3D z lustrzanek cyfrowych firmy Nikon. Jest teraz połączony z wykrywaniem obiektów, aby śledzić szybko i chaotycznie poruszające się obiekty, takie jak superszybkie samochody wyścigowe lub szybko poruszający się sportowcy. Aparat Nikon Z9 zapewnia również większą elastyczność, oferując trzy tryby dynamicznego AF z nowym zakresem rozmiarów pola ostrości (S/M/L) w celu uchwycenia szerszej gamy poruszających się obiektów w całym kadrze.

Aż 120 kl./s przy pełnym AF/AE - Nikon Z9

Bez wątpienia Nikon Z9 to najszybszy i najpotężniejszy flagowy model Nikon w historii! Użytkownicy mogą robić niesamowite zdjęcia z niewiarygodnie dużą szybkością zdjęć seryjnych, a wszystko to z pełną wydajnością AF/AE. Niezależnie od tego, czy fotografujesz modę w pełnej rozdzielczości, czy robisz ułamek sekundy podczas imprezy sportowej, Z 9 to wszechstronne rozwiązanie. Aby uzyskać najlepsze połączenie szybkości i intensywnej jakości obrazu, fotografowie mogą rejestrować obrazy RAW z szybkością 20 kl./s z niespotykanym dotąd buforem obrazu ponad 1000. Użytkownicy nigdy nie przegapią idealnego momentu dzięki rejestrowaniu obrazów JPEG w pełnej rozdzielczości 30 kl./s, a dla tych, którzy chcą ekstremalnej szybkości, funkcja High Speed ​​Frame Capture+ umożliwia rejestrację do 120 kl./s z pełnym AF/AE przy bardzo łatwym w zarządzaniu rozmiarze pliku 11 megapikseli, co pozwala zatrzymać chwilę tego nawet nie widać gołym okiem!

Fotografowanie bez zaciemnienia jest możliwe dzięki technologii Dual-Stream w modelu Z9, która jednocześnie przesyła informacje do wizjera/LCD Real-Live i karty pamięci. Z9 wprowadza również High Efficiency RAW, który zachowuje ten sam poziom wysokiej jakości obrazu, co konwencjonalny nieskompresowany RAW, przy około 1/3 mniejszym rozmiarze pliku, dzięki czemu obsługa plików RAW jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. Dzięki elektronicznej migawce możliwe są szybkości do 1/32 000, co rozszerza możliwości korzystania z szybkich obiektywów, umożliwiając fotografom fotografowanie szeroko otwarte w jaśniejszym świetle, nawet przy f/0,95.

Dzięki szerokiemu pakietowi zaawansowanych funkcji wideo, Z9 oferuje wyjątkowe możliwości wideo renderowane z absolutną przejrzystością i ostrością od krawędzi do krawędzi. Z9 obsługuje różne szybkości klatek i rozdzielczości, w tym nagrywanie w aparacie w rozdzielczości 8K UHD 24p/30p i 4K UHD 24p/30p/60p/120p (format FX). Z9 może pochwalić się obecnie najdłuższym na świecie czasem nagrywania w 8K UHD 30p przez ponad 2 godziny z rzędu (do około 125 minut)! Aby uzyskać większą swobodę podczas gradacji kolorów w post, w aparacie dostępne są opcje profili trybu tonalnego, w tym 10-bitowy N-Log i HLG (Hybrid Log-Gamma), a także płaski profil kolorów. Obsługuje również wiele kodeków, w tym H.265 (HEVC), ProRes 422 HQ10, H.264/MPEG-4 AVC dla różnych procesów produkcyjnych.

Stworzony na najbardziej wymagające warunki

Zbudowany, aby wytrzymać najtrudniejsze zadania, wytrzymały korpus Nikon Z9 jest zoptymalizowany pod kątem profesjonalnego przepływu pracy, starannie zaprojektowany z myślą o doskonałej równowadze niezawodności i użyteczności. Korpus jest wyposażony w zintegrowany pionowy uchwyt i elementy sterujące, a wytrzymała obudowa ze stopu magnezu jest odporna na kapanie i kurz, co w modelu D6, ale jest o 20% mniejsza niż jej lustrzanka cyfrowa. Nowy czteroosiowy ekran dotykowy o przekątnej 3,2 cala umożliwia przechylanie monitora zarówno w poziomie, jak i w pionie, umożliwiając fotografowanie pod dowolnym kątem w dowolnej orientacji. Interfejs dostosuje się również automatycznie do odpowiedniej orientacji podczas robienia zdjęć. Aby zapewnić lepszą widoczność przez wizjer w jasnym świetle słonecznym, Z 9 jest wyposażony w najjaśniejszy na świecie panel Quad-VGA z regulacją do 3000 cd/m2 (nitów), ujawniający najsubtelniejsze szczegóły w cieniach. I wreszcie, aby skutecznie zapobiegać kurzowi, Z 9 zawiera pierwszą na świecie podwójną powłokę na filtrze optycznym z powłoką elektroprzewodzącą i powłoką fluorową, która odpycha kurz przed czujnikiem, a także osłonę czujnika, która chroni czujnik, gdy zmiana soczewek.

