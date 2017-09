Nissin Super Light Stand LC-50c: najlżejszy na świecie statyw do lamp studyjnych

Firma Nissin zaprezentowała nowy statyw do lamp studyjnych, który określiła jako „najlżejszy na świecie”. Kolumna centralna modelu Super Light Stand LS-50C została wykonana z włókna węglowego, dzięki czemu udało się zmniejszyć wagę statywu do 575 g, jednocześnie zapewniając udźwig do 1,5 kg oraz maksymalną wysokość 200 cm. Po złożeniu długość statywu wynosi zaledwie 48,5 cm, co w połączeniu z niską wagą sprawia, że jest bardzo kompaktowy i mobilny.

