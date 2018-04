Nominacje firmy Beiks do nagrody targów FVF 2018

Firma BeiKS zgłosiła następujące produkty do konkursu o medal podczas XXI Targów Sprzętu Fotograficznego, Filmowego, Audio-Video oraz Technologii Multimedialnych w Łodzi: Akurat Cosmo, Akurat ULA-1, Atomos Sumo, Edius Pro 9 oraz serię statywów Miller z głowicami CX2 CX6 CX8.

Akurat Cosmo

Konstrukcja ruchomego, w pełni zdalnie sterowanego światła o dużej mocy, przeznaczonego do oświetlania planów zdjęciowych z drona wymusiła zastosowanie wielu innowacyjnych technologii. Najważniejszym wyzwaniem było osiągnięcie możliwie najniższego stosunku masy lampy do mocy światła, który w przypadku oprawy Akurat COSMO wynosi tylko 3 gramy masy na 1 Wat mocy. Do konstrukcji lampy zastosowano głównie kompozyty z włókna węglowego oraz cienkościenne łączniki i śruby wykonane z duraluminium. Lekkie, ażurowe, aktywne chłodzenie ośmiu stuwatowych diod LED których niezależne wentylatory sterowane są przez mikrokontrolery śledzące temperaturę diody, pozwoliło na osiągnięcie niskiej masy i znaczących oszczędności energii z akumulatorów.

Ruchome światło pozwala osiągać niezwykłe efekty. Oto niektóre z nich: gra cieni przy szybkim przemieszczaniu się źródła światła, możliwość "zaświecenia" z dużej wysokości poświaty przy zdjęciach nocnych, światło śledzące przemieszczający się czy uciekający obiekt. To potężne narzędzie w filmie przyrodniczym. Możliwość umieszczenia lampy na zdalnie sterowanych wózkach i penetracji z ziemi, ale także na statywie. Możliwość wielogodzinnej pracy z akumulatorów przy wykorzystaniu minimalnego strumienia światła, lub wykonania 15 minutowego ujęcia wykorzystując pełną moc lampy. Niska masa startowa i użycie akumulatorów LiPo o pojemności zoptymalizowanej pod kątem maksymalnej długości lotu drona.

Lampa jest wyposażona w typowe przyłącza do akumulatorów LiPo powszechnie używanych w modelarstwie, oraz miejsce i przyłącze do zainstalowania dowolnego modelarskiego odbiornika RC. Posiada także przyciski do manualnego sterowania jasnością oraz wyświetlacz który wskazuje moc w procentach oraz aktualne napięcie akumulatorów. Ponieważ dron może się obracać wokół własnej osi bez żadnych ograniczeń, do lampy wbudowano serwomechanizm sterujący pochyleniem lampy. To daje pełną kontrolę kierunku lampy.

Produkt jest przeznaczony do zdjęć specjalnych dla profesjonalnego odbiorcy. Nie ma na rynku podobnego produktu. Możliwość oświetlania planu zdjęciowego z dronów daje ogromny potencjał nowych środków artystycznych, niemożliwych do osiągnięcia za pomocą innych rozwiązań. Ta lampa to także potężne źródło światła do standardowych zastosowań.

Akurat ULA-1

Nowatorska forma umieszczenia matrycy LED na zawiasie umożliwiająca "złożenie" lampy kiedy nie jest używana.

Zawias oraz obrotowe mocowanie podstawy lampy umożliwia nie tylko regulację położenia matrycy w dwóch osiach, ale także możliwość odblokowania i obracanie śruby 1/4 cala względem korpusu lampy, co znacznie ułatwi montaż do gniazda. Ponadto możliwe jest dokręcenie śruby 1/4 cala do kamery bez lampy a potem szybki montaż i demontaż lampy przez zwolnienie blokady, bez wykręcania śruby z gniazda kamery.

Umieszczenie matrycy LED na zawiasie o regulowanej sile tarcia wyeliminowało częstą przyczynę awarii lamp nakamerowych i gniazd kamer, związaną z zaczepianiem lampą przy przechodzeniu operatora z kamerą przez różnego rodzaju niskie przejścia, czy drzwi, wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu. Wystająca matryca lampki ULA-1 która może się poruszać w zakresie 180 stopni, w przypadku zaczepienia po prostu się złoży. Zawias umożliwia także precyzyjne ustawienie położenia strumienia światła w kadrze.

Zastosowanie innowacyjnych materiałów, m.in. kompozytów z włókna węglowego pozwoliło zminimalizować masę urządzenia.

Atomos Sumo

Atomos Sumo to pierwszy 19" monitor podglądowy z funkcją nagrywania na dyski SSD w niesamowitym 4Kp60, wykorzystywany do produkcji materiałów filmowych, który umożliwia również nagrywanie 4K 12bit Raw, 10bit ProRes/DNxHR oraz przełączanie i nagrywanie na żywo w jakości 1080p60.

Funkcje ATOMOS SUMO:

QUAD SDI & HDMI 2.0 IN/OUT - podłącz dowolne urządzenie SDI lub HDMI i konwertuj między HDMI 2.0 i SDI (3G QuadLink / 6G / 12G) w dowolnej kombinacji. Cztery wejścia SDI umożliwiają podłączanie kamer z wieloma wyjściami SDI 1,5 lub 3G bez potrzeby konwertowania. HDMI 2.0 obsługuje wejścia / wyjścia na poziomie 4Kp60 wraz z najnowszym protokołem otwartym Atomos, który obsługuje automatyzację HDR, w tym zaimportowanie ustawień aparatu. Istnieje również wsparcie dla kodów czasowych Genlock i LTC.

PROFESSIONAL RECORDING - uchwyć RAW z Sony FS5 / FS7 / FS700, Canon C300MKII / C500 lub Panasonic Varicam LT na SDI do 12-bitowego 4Kp30 jako CDNG lub 10-bitowe Apple ProRes / Avid DNxHR do 4Kp60 / 2Kp240 w zależności od możliwości kamery/aparatu. Siła przetwarzania Sumo zachowuje nieskazitelną jakość bezpośrednio z czujnika z szybkością transmisji danych do 3,2 Gb / s.

MONITOR. SWITCH. RECORD - Współpracuj z wieloma kamerami. Przełączaj i mieszaj nagranie na żywo oraz nagrywaj nagrania 4 x HD ISO przy użyciu połączeń QuadLink SDI. Przełączanie między kanałami na ekranie z funkcją cueing, cross off i hard cuts z zablokowanych źródeł lub znaczników i dostosowywanie ostatecznych zmian przy użyciu zaawansowanych tagów metadanych chroniących kanały ISO, a ostateczny wynik można edytować w nieskończoność.

XLR MONITOR & RECORD - Wyeliminuj potrzebę osobnego nagrywania dźwięku przy użyciu połączeń XLR o pełnym rozmiarze, aby podłączyć zewnętrzne mikrofony do zrównoważonego dźwięku analogowego z dedykowanymi licznikami i dostosowaniami do opóźnienia i wzmocnienia ramki. 48-mphantom mics lub poziom liniowy audio są płynnie zsynchronizowane z myślą o najbardziej zaawansowanych funkcjach audio w monitorze. Jest też gniazdo słuchawek stereo 3,5 mm i wbudowane głośniki, które umożliwiają natychmiastową inspekcję lub pełną recenzję nagrywania w dowolnym miejscu z klientami lub zespołem produkcyjnym.

HIGH BRIGHT FOR REC709 OUTDOOR SHOOTING - Wyjątkowo jasny wyświetlacz 1200nitów umożliwia dokładne monitorowanie, nawet jeśli znajduje się na zewnątrz w pełnym świetle dziennym. Dodatkowo, w celu uzyskania optymalnej wydajności, dostępny jest opcjonalny kaptur. Prostota AtomOS oznacza tylko jedno dotknięcie ekranu, aby zwiększyć ostrość,2:1/1:1 zoom, Zebra, False Color, Frame guides, SMPTE Safe Area, Waveform, RGB parade, Vectorscope.

Rekorder Atomos Sumo, może być wykorzystany zarówno jako sam monitor podglądowy, jak i rekorder dyskowy, przez co zapewnia bardzo duży wachlarz funkcjonalności przy stosunkowo atrakcyjnej cenie.

Edius Pro 9

Edius Pro 9 oznacza więcej formatów, więcej dostępnych wariantów rozdzielczości i więcej możliwości edytowania materiału. Jest szybkim i doskonałym narzędziem służącym do profesjonalnej obróbki materiału nieliniowego, w tym produkcji 4K. Dzięki nowym opcjom pozwalającym na wykazanie się kreatywnością i pracy z materiałem w czasie rzeczywistym, oraz nieliniowej edycji materiałów z najpopularniejszych formatów SD oraz HD, a nawet 4K, Edius 9 stał się najbardziej uniwersalnym oprogramowaniem dostępnym na rynku.

Współpraca z osprzętem Blackmagic Design, Matrox oraz AJA

Edycja materiału w różnej rozdzielczości — od 24x24 do 4Kx2K

Wsparcie najnowszych formatów— Sony XAVC (Intra/Long GOP)/ XAVC S, Panasonic AVC-Ultra/AVC-Intra 4K 422 i Canon XF-AVC (import only)

Najszybsze narzędzie do edycji AVCHD na rynku (do 3+ strumieni w czasie rzeczywistym)

Do 16 różnych źródeł w trybie Multicam editing

Poprawiony dekoder MPEG

Poprawiony dekoder H.264/AVC (przyspieszający 4K XAVC)

Przyśpieszony playback 4K H.264

Zoptymalizowany do architektury czwartej generacji procesorów Intel Core I

Odświeżony interfejs użytkownika

Poprawiona praca w trybie Proxy mode

Wsparcie Intel Quick Sync Video dla bardzo szybkiego eksportu H.264 ( Blu-ray Disc)

Edycja 3D

Wbudowana stabilizacja obrazu

Funkcje w EDIUS Pro 9

Śledzenie ruchu

Wysokiej jakości slow motion (przepływ optyczny)

Obsługa formatu RAW Canon C200

LOG / wsparcie LUT

Skalowalnie 125% / 150% / 200% wyświetlacza zapewniające większą spójność

na różnych urządzeniach, w tym system Windows 8.1 wyświetlaczu HiDPI

na różnych urządzeniach, w tym system Windows 8.1 wyświetlaczu HiDPI Konwerter klatek

EDIUS Pro 9 zawiera natywne wsparcie dla wszystkich powszechnie używanych formatów plików, w tym Sony XDCAM, Panasonic i Canon XF P2 i formatów filmowych EOS. Do pracy w postprodukcji można używać wysokiej wydajności 10-bitoweg kodeka Grass Valley HQX oraz dostępnego w wersji Standard kodeka Avid DNxHD. Program ten cechuje współpraca z Sony XAVC (Intra /Długi GOP) / XAVC S, Panasonic AVC-Ultra, Canon XF-AVC. Rozdzielczości obsługiwane przez Edius 9 to 24x24 do 4Kx2K, wszystko na tej samej osi czasu, nawet w zagnieżdżonych sekwencjach, oraz wszystko w czasie rzeczywistym. Nowością w tej wersji oprogramowania jest, GV Browser- zaawansowane nowe narzędzie, które pozwala zarządzać wszystkimi materiałami wideo i audio przygotowanymi do edycji. GV Browser jest niezwykle intuicyjny, kiedy podłączymy wymienny napęd lub czytnik kart do systemu, oprogramowanie automatycznie wykryje jakie formaty są obsługiwane i wyświetli je w oknie Aktówka.

Nowe funkcje w wersji 9 m.in:

natywna edycja materiału w HDR

eksportowanie w HDR na potrzeby broadcastu i dystrybucji w sieci internetowej; to udogodnienie jest odpowiedzią na rosnące wykorzystywanie materiałów w HDR i uzupełnia już istniejącą w programie EDIUS możliwość pracy bezpośrednio w 4K UHD

możliwość mieszania materiałów w SDR i HDR w ramach tego samego projektu i wypuszczenia końcowego rezultatu w każdej z tych dwóch przestrzeni barwowych

Oprogramowanie na płycie, licencja aktywowana elektronicznie. Brak klucza USB ułatwia pracę. Niezwykle wydajna praca na materiale 4K, ze wsparciem dla Blackmagic Design Deck­Link 4K Extreme, Ultra Studio 4K, AJA KONA 3G (podgląd tylko) oraz EDL lub AAF import/export przy wykorzystaniu Grass Valley HQX z DaVinci Resolve 11

Seria statywów Miller z głowicami CX2 CX6 CX8

Nowe zestawy statywowe z głowicami CX wykorzystują technologię CB PLUS™ firmy Miller, która wprowadza sprawdzony i wykorzystywany w obecnych standardach filmowych sposób przeciwwagi o krok do przodu. Wszystkie 3modele z serii CX posiadają 16 pozycji przeciwwagi na potrzeby precyzyjnej i szybkiej regulacji pochyłu do zastosowań podczas pracy w terenie czy profesjonalnym studiu filmowym czy telewizyjnym, natomiast płyta bazowa ładowana z boku umożliwia szybkie i łatwe mocowanie i zdejmowanie rigów kamerowych, kamer i zestawów akcesoriów wykorzystywanych przy realizacji.

Zakres ładowności = od 0 do 12 kg ( w zależności od modelu),

Waga = 5.9kg

Zakres wysokości = 404-1795mm

Długość transportowa po złożeniu = 870mm

Pozycje przeciwwagi = 16 możliwych do wybrania pozycji (15 + pozycja 0)

Zakres pochylenia = + 90°/ -75°

Zakres ruchów głowicy = 360°

Sposób mocowania kamery = Szybkozłączka, boczna płyta kamery

Zakres przesuwu = 60mm

Podstawa montażowa = Ø75mm . Ø100mm ( w zależności od modelu)

Wysokość powyżej misy półkuli = 167mm

Podświetlane elementy = poziomica

Zakres temperatury pracy = -40° do +65°C

Liczba sekcji nóg = od 2 do 3 ( w zależności od modelu)

Tryb blokady nóg = dokręcana gwintowa,

Materiał wykonania = aluminium, karbon ( w zależności od modelu)

Statywy z głowicami serii CX2 CX6, CX8 przeznaczone są dla kreatywnych profesjonalistów wymagających wszechstronnego i niedrogiego rozwiązania o bezkompromisowej wydajności. Niezależnie od tego, czy filmujemy kamerą, fotografujemy lustrzanką cyfrową lub średniej wielkości aparatem fotograficznym statywu Millera są w stanie wyważyć urządzenia o nominalnych wartościach od 0 do 12 kg w zależności od skonfigurowanego zestawu. Posiadają zaawansowaną precyzują płynną przeciwwagę oraz intuicyjne sterowanie i szybką konfigurację.

Stosunek ceny do możliwości jakie prezentują statywy firmy Miller zawsze była wysoka. Teraz w nowych urządzeniach mamy jeszcze większy komfort pracy na planie jak i w warunkach studyjnych. Szeroki wachlarz możliwości oferowany przez nową serię urządzeń Miller CX2 CX6 CX8 nie ogranicza się tylko i wyłącznie do zastosowań skierowanych głównie dla producentów filmowych jak czy telewizyjnych, ale również do osób które cenią sobie wygodę, wszechstronność i komfort pracy. Możemy w nich dostrzec doskonale sprawdzone rozwiązania z poprzednich modeli oraz dostrzeżemy całkiem nowe możliwości.