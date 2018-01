Nostalgiczna Carey Mulligan w obiektywie Emmy Summerton

Australijka Emma Summerton, zanim rozpoczęła karierę fotografki mody, przez kilka lat była asystentką artystki Fiony Banner. Odkąd przeniosła się do Londynu w latach 90-tych, sesje jej autorstwa nieustannie publikują najważniejsze magazyny mody. A wśród jej klientów można wymienić takie marki jak Yves Saint Laurent, Miu Miu, Agent Provocateur, Terry de Haviland czy Burberry. Najnowsza sesja Summerton ukazała się w australijskiej edycji magazynu Vogue, z aktorką Carey Mulligan w roli głównej.

Emma Summerton podkreśla, że fotografia mody to nie teatr jednego aktora, zdjęcia które powstają to zawsze jest efekt pracy całego zespołu. Za najważniejsze w swojej pracy uważa dialog z modelką i stylistą.

