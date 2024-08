FujiFilm zaprezentowało nową drukarkę natychmiastową - model FujiFilm Instax Mini Link 3 - Tego typu sprzęt pozwala na drukowanie zdjęć w formie odbitek natychmiastowych z wielu różnych źródeł - na przykład ze smartfona. Co oferuje wersja oznaczona cyfrą 3?



Co potrafi nowa drukarka natychmiastowa FujiFilm Instax Mini Link 3?

Według filozofii FujiFilm nowa drukarka natychmiastowa ma być nie tylko narzędziem do drukowania odbitek natychmiastowych z urządzenia mobilnego, ale również sposobem na "kreatywne wyrażenie siebie". Co to oznacza? Przede wszystkim wyróżnikiem ma być aplikacja mobilna, dająca różne twórcze możliwości. Ma umożliwiać kreatywne dostosowywanie obrazów jeszcze przed wydrukiem, tak aby odbitki były oryginalne.