Nowa granica została przekroczona - karta pamięci microSD o pojemności 512 GB

Integral Memory zdobywa nowy rekord, tworząc kartę microSD o pojemności 512 GB. Jak dotąd tak ogromna przestrzeń była zarezerwowana dla większych formatów kart, pendrive'ów lub dysków twardych. Tym sposobem producent odbiera tytuł dotychczasowemu rekordziście SanDisk – firma ta wyprodukowała kartę o pojemności 400 GB.

Zaprezentowana karta SDXC UHS-I U1 będzie obsługiwała standard V10, co pozwala na rejestrowanie wideo Full HD. Maksymalna prędkość odczytu wyniesie 80 MB/s, co jest nieco niższym wynikiem niż w przypadku karty SanDisk, która oferuje wynik 100 MB/s. Karta Integral Memory przypadnie do gustu posiadaczom smartfonów, kamer sportowych i dronów, umożliwiając zapisanie naprawdę dużej ilości danych. Będzie można ją używać również z dużymi aparatami, po zastosowaniu adaptera SD.

Karta trafi do sprzedaży w lutym 2018 roku. Niestety ceny nie są jeszcze znane. Na tę chwilę punktem odniesienia może być karta SanDisk o pojemności 400 GB – jej cena wynosi 245 USD (około 833 zł).

