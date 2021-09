Nowa marsjańska panorama 360 stopni uchwycona przez Curiosity

Łazik Curiosity zarejestrował nową panoramę 360 stopni, która ukazuje zróżnicowany teren Mount Sharp, będący kluczowy dla naukowców do poznania historii planety - Do wykonania tej panoramy łazik wykorzystał kamerę Mastcam, a obrazy zarejestrował 3 lipca 2021 roku.



Na 360-stopniowej panoramie widać cały obraz regionu Mount Sharp, który stanowi centralne wzniesienie w kraterze Gale i mierzy 5500 metrów ponad dno północnej części krateru i 4500 m ponad dno południowej części. Sam krater Gale ma szerokość 154 kilometry. W czasie wykonywania panoramy łazik Curiosity znajdował się gdzieś pomiędzy regionem bogatym w minerały ilaste a zdominowanym przez słone minerały zwane siarczanami, co stanowi obszar szczególnego zainteresowania wśród badaczy.

