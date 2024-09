Nowa odsłona superzoomu Panasonic Lumix

Superzoomy to kategoria aparatów fotograficznych, która najlepsze lata ma już za sobą, ale nie oznacza to wcale, że nie dzieje się w tutaj nic ciekawego - Panasonic zaprezentował nowy model superzoomu - udoskonaloną wersję modelu z 2017 roku.



Trochę trzeba było czekać na nowe ruchy Panasonica w zakresie superzoomów, stąd zasadne jest pytanie, czy zmiany są znaczące. Okazuje się, że raczej kosmetyczne. Najnowsza odsłona superzoomu z linii Panasonic Lumix oznaczona symbolem DC-FZ80D otrzyma gniazdo USBC z funkcją ładowania i nowy wyświetlacz. Teraz tylny ekran będzie miał rozdzielczość 1,84 mln punktów (zamiast 1,04 mln), co oznacza, skok rozdzielczości z 720x480 pikseli do 960x640 pikseli.

