Nowa promocja Epson - do 500 zł zwrotu po zakupie drukarki z systemem ITS

Ruszyła kolejna promocja firmy Epson, która powinna zainteresować planujących zakup drukarki. W ramach oferty osoby, które do końca roku kupią drukarkę Epson ITS i zarejestrują ją na stronie producenta, mogą otrzymać zwrot części kosztów zakupu – nawet do 500 zł.

