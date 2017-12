Nowa seria konwerterów Atomos, które łączą, konwertują, skalują, synchronizują, dzielą i wzmacniają sygnał wideo - w ofercie BEiKS

Podczas tegorocznych targów IBC, Atomos zaprezentował nową linię konwerterów, które łączą, konwertują, skalują, synchronizują, dzielą i wzmacniają sygnał wideo. Rodzina konwerterów Atomos Connect powraca z charakterystyczną dla nich trwałością. Seria konwerterów składa się na 15 modeli, które mogą być wykorzystywane przez osoby zajmujące się Broadcastem jak i ProAV. 6 różnych kolorów charakteryzujące konwertery w łatwy sposób pozwoli na znalezienie idealnego rozwiązania w zależności od aktualnego zapotrzebowania.



ATOMCCVSH1

Connect Convert SDI to HDMI. Kompaktowy konwerter SDI na HDMI o jakości transmisji z pełnym rozmiarem 3G / HD / SD-SDI, blokowany HDMI, blokowany zasilacz DC i zdejmowane uchwyty montażowe

ATOMCCVHS1

Connect Convert HDMI to SDI. Konwerter HDMI na SDI z pełnym rozmiarem 3G / HD / SD-SDI, blokowanym HDMI, blokowanym zasilaniem DC, wymienne uchwyty montażowe w wytrzymałej metalowej obudowie.

ATOMCSCSH1

Connect Convert Scale SDI to HDMI. Wyposażony w pełnowymiarowy 3G / HD / SD-SDI, blokowany HDMI, blokowany zasilacz prądu stałego, zdejmowane uchwyty montażowe, skalowanie konwersji /szybkość klatek / rozdzielczość do HD 1080p60.

ATOMCSCHS1

Connect Convert Scale HDMI to SDI. Wyposażony w pełnowymiarowy 3G / HD / SD-SDI, blokowany HDMI, blokowany zasilacz prądu stałego, zdejmowane uchwyty montażowe, skalowanie konwersji /szybkość klatek / rozdzielczość do HD 1080p60.

ATOMCSPS1

Connect Split SDI. Proste rozwiązanie do dzielenia i dystrybucji źródła wideo 3G / HD / SD-SDI na wiele urządzeń wideo, takich jak monitory lub przełączniki.

ATOMCRPS1

Connect Repeat SDI. Pokonaj ograniczenie długości kabla SDI dzięki temu poręcznemu przedłużaczowi SDI, aby odbierać źródła sygnału 3G / HD / SD-SDI ponad zasięgiem 200 m za pomocą koncentrycznego kabla SDI.

ATOMCCNAS1

Connect Convert Scale Analog to SDI/HDMI. Podłącz Kompozytowe / S-Video, analogowe DVI i komponentowe źródła wideo do urządzeń SDI i HDMI, z rozdzielczością i skalowaniem klatek od SD do HD 1080p60.

ATOMCCNSA1

Connect Convert Scale SDI/HDMI to Analog. Połącz źródła wideo 3G / HD / SD-SDI i HDMI do urządzeń posiadające wejścia Kompozytowe / S-Video, analogowe DVI i komponentowe z rozdzielczością i skalowaniem klatek od SD do HD 1080p60.

ATOMCSYSS1

Connect Sync Scale SDI to SDI. Konwerter SDI na SDI z konwersją SD / HD, konwersją szybkości klatek, wbudowanym synchronizatorem ramki i zewnętrznymi połączeniami synchronizacji.

ATOMCSYHS1

Connect Sync Scale | HDMI to SDI. Konwerter HDMI na SDI z konwersją SD / HD, konwersją szybkości klatek, wbudowanym synchronizatorem ramki i połączeniem synchronizacji referencyjnej.

ATOMCTCSH1

Connect Convert TC SDI to HDMI. Zamień proste telewizory w precyzyjne lunety, zamieniając SDI na HDMI podczas osadzania i nakładania LTC timecode oraz Audio VU (do 8 kanałów)

ATOMCCVSF1

Connect Convert Fiber SDI to Fiber. Urządzenie konwertuje SDI na Fiber dla ekstremalnie długich sekwencji wideo przekraczających maksymalną długość możliwą dla kabla SDI (200m) lub wzmacniacza SDI (400m)

ATOMCCVFS1

Connect Convert Fiber to SDI. Urządzenie konwertuje Fiber na SDI dla ekstremalnie długich sekwencji wideo przekraczających maksymalną długość możliwą dla kabla SDI (200m) lub wzmacniacza SDI (400m)

ATOMCCVSH2

Connect Convert 4K SDI to HDMI w Scale/Overlay. Skalowanie do 4Kp60 przy konwersji SDI na HDMI z wbudowanym kodem czasowym, WFM, Audio za pośrednictwem SDI Quadlink 12/6/3 / 1,5G. Konwertuj na HDMI lub zapętlaj do 12G-SDI.

ATOMCCVHS2

Connect Convert 4K HDMI to SDI w Scale/Overlay. Skalowanie do 4Kp60 przy konwersji HDMI 2.0 na 12G-SDI i zapętlanie HDMI. Skalowanie góra/dół i osadzanie Timecode, Audio i WFM do wyświetlania na dowolnym monitorze HDMI / SDI.

Więcej informacji o produktach możecie dowiedzieć się na stronie www.beiks.com.pl. Cała oferta produktów Atomos dostępna na stronie.