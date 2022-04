Nowa technologia zmieni zestaw zdjęć w scenę 3D w kilka sekund

Technologia Instant NeRF od NVIDIA to model renderowania neuronowego, który może wytworzyć scenę 3D z danych wyjściowych 2D w ciągu kilku sekund i robiąc to w czasie zaledwie milisekund.



Sztuczna inteligencja tworzy grafikę 3D ze zdjęć 2D w milisekundy

Proces ten znany jest jako renderowanie odwrotne i pozwala sztucznej inteligencji przybliżyć zachowanie światła w czasie rzeczywistym, co można wykorzystać do przekształcenia kolekcji nieruchomych obrazów w cyfrową scenę 3D w ciągu kilku sekund. Zespół badawczy firmy NVIDIA opracował opracował metodę, która umożliwia wykonanie zadania niezwykle szybko - niemal natychmiast - co czyni go jednym z pierwszych tego rodzaju modeli, które mogą łączyć ultraszybkie trenowanie sieci neuronowych i szybkie renderowanie.