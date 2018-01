Nowe filtry szare i ochronne od Marumi

Na polskim rynku pojawiły się właśnie nowe filtry fotograficzne japońskiej firmy Marumi. Nowościami są filtry szare DHG Super ND 500 (2.7) i ND 1000 (3.0) dostępne w rozmiarach od 49 do 82 oraz filtry ochronne DHG Lens Protect i DHG Super Lens Protect o średnicy 39 mm stworzone z myślą o bezlusterkowcach.

