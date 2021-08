Nowy gatunek meduzy sfotografowany 700 metrów pod wodą

W ramach projektu North Atlantic Stepping Stones kamera sfotografowała potencjalnie nieznaną lub nieopisana wcześniej czerwoną meduzę z rodzaju Poralia - Udało się ją zobaczyć dzięki pięknej fotografii, wykonanej prawie 700 metrów pod powierzchnią wody.



Fotografie podwodne nieznanego wcześniej nauce gatunku

Nieopisany gatunek to termin, którego naukowcy używają do klasyfikowania stworzenia, które nigdy nie otrzymało określonej nazwy w oficjalnej publikacji naukowej. Quinn Girasek będąca stażystką i stypendystką National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) z organizacji NOAA Ocean Exploration prowadzi badania, które mają pogłębić wiedzę na temat niezbadanych wcześniej siedlisk oceanicznych. Jej projekt badawczy koncentruje się na obfitości organizmów zamieszkujących głębiny w zakresie od 200 do 1000 metrów pod powierzchnią wody w Oceanie Atlantyckim wokół Prądu Zatokowego.