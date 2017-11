Nowe głowice firmy Miller - większy udźwig i wszechstronność użytkowania

Zaprojektowana z wyważeniem, siłą i szybkością taką jak jej poprzedniczka, nowa seria płynnych głowic Compassx (CX) firmy Miller oferuje 5 modeli do wyboru – CX2, CX6, CX8, CX10 i CX18. Nowe głowice CX wykorzystują technologię CB PLUS™ firmy Miller, przesuwającą tradycyjny sposób przeciwwagi o krok do przodu. Wszystkie 5 modeli posiada 16 pozycji przeciwwagi na potrzeby precyzyjnej, szybkiej regulacji, a płyta bazowa ładowana z boku umożliwia szybkie i łatwe mocowanie i zdejmowanie rigów kamerowych. Właściwy dla serii Compass szeroki zakres udźwigu zapewnia maksymalną wszechstronność, gdy zmieniamy kamery albo dodajemy akcesoria. Ich trwała konstrukcja gwarantuje długi okres użytkowania i niskie koszty posiadania.



CX2 i CX6 chwali się zakresem udźwigu – odpowiednio – od 0 do 8kg oraz od 0 do 12kg, 16-pozycyjną przeciwwagą i 3+0 pozycjami oporu pan-tilt z 75-milimetrową bazą mocującą dla lżejszych rigów tam, gdzie ważna jest lekkość w transporcie. Tam, gdzie potrzebny jest bardziej płynny opór, głowice CX8 i CX10 oferują 5+0 pozycji, zakres udźwigu od 0 do 12 kg oraz 75- i 100-milimetrową bazę mocującą. Najwyższy model z tej serii głowic to CX18, która charakteryzuje się 16-kilogramowym udźwigiem, pięcioma (plus 0) pozycjami oporu oraz 100-milimetrową bazą mocującą.

Wszystkie modele z serii CX zaprojektowane są z myślą o wytrzymałości i trwałości. Cała seria oferuje standardowe cechy tak, by pasowały do większości zastosowań. Jednocześnie każdy model ma swoją odrębną charakterystykę. Zestaw płynnych głowic w tej pięcioczęściowej serii daje użytkownikom ten sznyt charakterystyczny dla firmy Miller oraz wsparcie w postaci 3-letniej gwarancji, której oczekują video filmowcy i operatorzy kamer filmowych.

Dostępność w ofercie BEiKS od stycznia 2018r. Pozostała oferta Miller na stronie www.beiks.com.pl