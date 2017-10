Nowe jasne stałoogniskowe obiektywy Olympus M.ZUIKO Pro

Zgodnie z pojawiającymi się od pewnego czasu nieoficjalnymi doniesieniami, rodzina szkieł Olympus M.ZUIKO PRO powiększyła się w dniu dzisiejszym o dwie „stałki” o jasności f/1.2. Stanowią one z jednej strony uzupełnienie bardzo dobrze przyjętego ubiegłorocznego modelu M.Zuiko Digital ED 25 mm F1.2 PRO, a z drugiej rozwinięcie całej linii konstrukcji optycznych kierowanych do profesjonalistów i wymagających pasjonatów korzystających z zalet systemu Mikro Cztery Trzecie. Są to M.Zuiko Digital ED 17 mm F1.2 PRO oraz M.Zuiko Digital ED 45 mm F1.2 PRO.

Pierwszy naprawdę jasny obiektyw Olympusa z rodziny M.ZUIKO zaprezentowany rok temu spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem w branży fotograficznej i uzyskał bardzo dobre wyniki w testach (również tych przeprowadzonych przez nas), choć pojawiły się też głosy krytyki pod adresem gabarytów tego sprzętu, niezbyt ich zdaniem przystających do większości korpusów systemu Mikro Cztery Trzecie. Najbardziej jednak narzekali ci, którym nie odpowiadała ogniskowa tego obiektywu. Osoby te powinny być jednak obecnie najzupełniej usatysfakcjonowane. Do zaszczytnego "jasnego klubu" dołączyły bowiem dwie kolejne konstrukcje: Olympus M.Zuiko Digital ED 17 mm F1.2 PRO oraz Olympus M.Zuiko Digital ED 45 mm F1.2 PRO.