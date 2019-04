Nowe kamery 4K Canon LEGRIA HF G50 i Canon LEGRIA HF G60

Canon rozszerza gamę swoich kamer 4K LEGRIA o dwa nowe modele – Canon LEGRIA HF G50 i Canon LEGRIA HF G60. LEGRIA HF G50 powstała z myślą o użytkownikach, którzy stawiają pierwsze kroki w świecie filmowania 4K. Zaprojektowana, aby utrwalić wyjątkowe momenty w wysokiej rozdzielczości, jest wyposażona w matrycę wielkości 1/2,3 cala z możliwością ręcznego sterowania, co w połączeniu z najwyższej klasy optyką zapewnia świetną jakość obrazu w każdych warunkach.

Z kolei Canon LEGRIA HF G60 z matrycą typu 1.0, zapewnia zaawansowanym użytkownikom możliwość filmowania dynamicznych materiałów w rozdzielczości 4K UHD. Zastosowany w kamerze system Dual Pixel CMOS AF pozwala uchwycić najmniejsze szczegóły i dynamikę akcji. Obie kamery stanowią integralną część rosnącej gamy produktów 4K firmy Canon, która ze względu na stale rosnący popyt treści w najwyższej rozdzielczości UHD, ma ogromne znaczenie dla rynku.

Canon LEGRIA HF G50 – uchwyć każdy detal jak profesjonalista

Dzięki nowej matrycy, kamera Canon LEGRIA HF G50 rejestruje obraz w rozdzielczości 4K oraz Full HD (oversampling z materiału 4K). To sprawia, że model ten jest idealny dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności filmowe i pracować od razu w jakości 4K. Kamera LEGRIA HF G50 wyposażona w szerokokątny obiektyw zmiennoogniskowy z 20-krotnym zoomem i zakresem przysłony f/1,8-2,8, zapewnia większą kontrolę nad głębią ostrości, sprawdzając się doskonale w trudnych warunkach oświetleniowych, co przekłada się na wyraźniejszą i bardziej żywą treść rejestrowanych materiałów.

Canon LEGRIA HF G60 – opowiedz swoją historię w 4K

Dzięki matrycy Dual Pixel CMOS AF oraz technologii autofokusa opartej na detekcji fazy, kamera LEGRIA HF G60 jest przeznaczona dla osób, które chcą utrwalać wydarzenia rodzinne i wakacyjne wyjazdy w najwyższej jakości 4K. Dual Pixel CMOS AF pozwala na płynne, efektywne śledzenie punktu ostrości także podczas szybkiego zoomowania. Umożliwia to tworzenie profesjonalnie wyglądających efektów przejścia punktu ostrości między dwoma obiektami lub w ramach tej samej postaci. Dzięki dużej matrycy typu 1.0 i przysłonie f/2.8-4.5, LEGRIA HF G60 zapewnia również płynną kontrolę nad głębią ostrości i oszałamiającą jakość obrazu 4K.

Nowe funkcje, by przekraczać granice kreatywności

Obie kamery wyposażono w szereg funkcji, które pozwolą użytkownikom przekraczać granice artystycznej kreatywności. W obu modelach zastosowano okrągłą przysłonę, dla uzyskania pięknego efektu bokeh w każdym ujęciu. Ponadto kamery LEGRIA HF G50 i LEGRIA HF G60 posiadają wydajne, szerokokątne obiektywy z zoomem optycznym, odpowiednio 20- i 50-krotnym, co umożliwia użytkownikom wykonanie zbliżenia filmowanej akcji w najwyższej jakości obrazu. Dzięki regulacji prędkości ustawienia AF, oba modele można spersonalizować odpowiednio do potrzeb aktualnie rejestrowanego materiału. Możliwość podglądu nagranego materiału w przyspieszonym lub zwolnionym tempie pozwala entuzjastom filmowania na kreatywne wykorzystanie ruchu i zwiększenie dramaturgicznego wyrazu ich treści wideo. Co więcej, zarówno model LEGRIA HF G50, jak i LEGRIA HF G60 wyposażone są w zaawansowaną technologię stabilizacji obrazu (IS) firmy Canon. Stabilne, profesjonalnie wyglądające treści są uzyskiwane zarówno optycznie – dzięki mechanizmowi wysokiej jakości kompensacji ruchu kamery we wszystkich osiach, jak i elektronicznie – dzięki inteligentnej korekcji przechyłu.

Filmujesz, jak chcesz

Oba nowe modele kamer pozwalają na dostosowanie ustawień do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników. To niezwykle ważne szczególnie dla tych, którzy mają już wypracowany styl filmowania, albo też nagrywają dużo materiałów w podobnej stylistyce. Dzięki czułym i nowocześnie zaprojektowanym elementom sterującym, prezentowane kamery są kompaktowe i proste w obsłudze. Oba modele wyposażono w profesjonalny rocker zoom – pokrętło, które pozwala płynniej poruszać się po ustawieniach menu – a także czuły pierścień obiektywu i pięć personalizowanych przycisków z funkcją przypisania im dowolnych funkcji i poleceń. Ponadto obie kamery, dzięki wbudowanym filtrom ND, pozwalają na regulację ekspozycji przy szerszym otwarciu przysłony lub dłuższym czasie ekspozycji.

W obu prezentowanych modelach zastosowano czuły, duży ekran dotykowy o przekątnej 3 cali (460 000 punktów) i ruchomy elektroniczny wizjer o rozmiarze 0,24 cala i wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu użytkownicy mogą mieć pewność, że obrazy są perfekcyjnie kadrowane. Czułe ekrany dotykowe umożliwiają regulację śledzenia, ostrości i ekspozycji, a elektroniczny wizjer świetnie sprawdza się podczas nagrywania w ciasnych lub bardzo jasnych miejscach, zapewniając uzyskanie wysokiej jakości obrazu. Ponadto obie kamery wyposażono w podwójny slot kart SD, co pozwala np. na automatyczne tworzenie kopii zapasowej rejestrowanego materiału.

Uzyskaj więcej

Oba nowe modele stanowią idealną propozycję dla wszystkich użytkowników, którzy zdążyli już zaopatrzyć się w telewizor wyświetlający obrazy w jakości 4K lub planują to zrobić w najbliższym czasie. Dzięki złączu mini-HDMI kamery LEGRIA HF G50 i LEGRIA HF G60 można podłączyć bezpośrednio do telewizora 4K, co ułatwia i przyspiesza oglądanie zarejestrowanych materiałów.

Stephen Hart Dyke, Professional Imaging Product Marketing Manager, Canon Europe, powiedział: "Tak jak wszystkie produkty marki Canon, także nowe kamery zostały zaprojektowane jako odpowiedź na rosnące wymagania i potrzeby klientów. Obecnie obserwujemy stały wzrost w obszarze technologii obrazowania w najwyższej jakości 4K i ten trend dotyczy także entuzjastów filmowania. Stąd LEGRIA HF G50 i LEGRIA HF G60 dołączają do rosnącego portfolio produktów 4K Canon i są idealnym wyborem dla osób, które szukają kompaktowej i łatwej w użyciu kamery, która nie idzie na kompromis w kwestii jakości rejestrowanego materiału".

Canon LEGRIA HF G50:

20-krotny zoom optyczny

Matryca 4K

Zakres przysłony f/1,8 - f/2,8

Stabilizator obrazu z trybem dynamicznym

Możliwość personalizacji funkcji pokrętła i przycisków

Canon LEGRIA HF G60: