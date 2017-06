Nowe modele kamer sportowych Manta - 4K, 360 stopni z dwoma ekranami i stabilizacją obrazu

Kamera sportowa MM9360 ACTIVE 360 to urządzenie, które rejestruje obraz 360 stopni. Wyposażona w sensor Sony, nagrywa w formacie MP4 o rozdzielczości 4K. To, co wyróżnia ten model to bardzo dobra relacja ceny do jakości.

Kolejna pozycja, to kamera sportowa 4K MM9358 DUAL ACTIVE z dwoma ekranami. Kiedy podczas filmowania ekran podglądu automatycznie zostaje wygaszony (optymalizacja pracy baterii), dzięki dodatkowemu ekranowi na froncie urządzenia dostępny jest podgląd do funkcji istotnych z punktu widzenia użytkownika. Monitorować można poziom naładowania baterii, liczbę pozostałych do wykonania zdjęć czy pozostały czas nagrywania.