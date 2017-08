Nowe monitory Philips dla wymagających użytkowników

Popularny producent elektroniki użytkowej zaprezentował trzy nowe monitory kierowane do osób wymagających wyświetlaczy o wyśrubowanych parametrów – w tym również fotografów i grafików komputerowych. Pierwszym z nich jest Philips 492P8, czyli gigant o przekatnej 49 cali i proporcjach obrazu 32:9, natomiast drugi nosi nazwę Philips 436M6VBPAB i jest 43-calowym modelem formatu 4K wyposażonym w technologię HDR. Najbardziej apetycznie z punku widzenia fotografów prezentuje się natomiast model Philips 328P8K o przekątnej 32 cale i rozdzielczości 7680×4320 pikseli.

Okazją do zaprezentowania takiego bogactwa sprzętu są odbywające się właśnie w Berlinie targi IFA 2017. Gwiazdą stoiska elektronicznego potentata będzie niewątpliwie monitor Philips 492P8 – 49-calowy gigant, który w założeniu zastąpić ma dwa zwykłe monitory stojące obok siebie (często spotykana konfiguracja zarówno wśród osób wykorzystujących swój sprzęt w pracy, jak i graczy komputerowych).

