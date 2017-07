Nowe oprogramowanie wewnętrzne dla aparatów Nikon

Firma Nikon opublikowała nowe wersje oprogramowania sterującego (firmware'u) dla trzech popularnych modeli lustrzanek: D600, D610 oraz D750 oraz kamery KeyMission 80. Wprowadzone zmiany dotyczą głównie eliminacji błędów działania tych urządzeń, a w przypadku korpusów DSLR zapewniają pełną kompatybilność z obiektywami należącymi do linii AF-P.

Zaktualizowany firmware przeznaczony jest dla trzech modeli aparatów: Nikon D600, Nikon D610 oraz Nikon D750, a także kamery panoramicznej Nikon KeyMission 80. Wszystkie poprawki do lustrzanek łączy jedna cecha: zapewniają lepszą kompatybilność z obiektywami wyposażonymi w krokowy napęd autofokusu (AF-P). Chodzi konkretnie o zachowanie odległości ostrzenia po przejściu aparatu w stan czuwania, a następnie wzbudzenia z niego oraz sygnalizowania w wizjerze osiągnięcia minimalnej oraz nieskończonej odległości ostrzenia podczas ostrzenia manualnego poprzez błyskanie wskaźnika ostrości. Dodatkowo w modelach D600 oraz D610 zadbano o poprawną obsługę obiektywów AF-P DX.

