Nowe profesjonalne kamery Canon z serii XF i XA

Firma Canon rozszerza ofertę profesjonalnych produktów wideo o cztery nowe kamery: modele 4K 50P XF405 i XF400 oraz Full HD XA15 i XA11.

XF405 i XF400 są wyposażone w nowo opracowane obiektywy z 15-krotnym zoomem optycznym (odpowiednik 35-mm taśmy filmowej: 25,5 mm – 382,5 mm), matrycę CMOS typu 1.0 oraz procesor Dual DIGIC DV 6. Dzięki temu pozwalają uzyskać wysokiej jakości obrazy w rozdzielczości 4K/50p w całym zakresie zoomu. Zapewniają także ciągłe nagrywanie w Full HD i 100fps, umożliwiając rejestrowanie materiału w zwolnionym tempie. Nowe kamery wyróżniają się przy tym lekką i kompaktową konstrukcją. Dzięki wbudowanym filtrom szarym (Neutral Density, ND), XF405 i XF400 mogą rejestrować zachwycające obrazy z małą głębią ostrości – nawet w niekorzystnych warunkach oświetleniowych. Nagrywanie przechodzące i jednoczesne są możliwe dzięki podwójnym gniazdom kart SD, które pozwalają na zwiększenie czasu nagrywania i tworzenie natychmiastowej kopii zapasowej. XF405 i XF400 wyposażono w szeroki zakres opcji interfejsowych, w tym także HDMI, złącze audio XLR Professional, LAN i opcję zdalnego sterowania. Dodatkowo, model XF405 posiada także złącze 3G-SDI. Wbudowany moduł Wi-Fi umożliwia transfer plików przez FTP i pozwala na sterowanie kamerami za pomocą urządzeń mobilnych z aplikacją Browser Remote.

