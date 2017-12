Nowe profesjonalne kamery Canona nie nagrywają w jakości 4K

W tym miesiącu Canon zaprezentował trzy nowe kamery adresowane do profesjonalistów i zaawansowanych amatorów. Lekkie i kompaktowe modele zostały oznaczone symbolami HF G21, XA11 oraz XA15. Wszystkie oferują obiektyw z 20-krotnym zoomem optycznym (odpowiednik 26,8-576 mm dla formatu 35 mm) i nagrywanie wideo w maksymalnej jakości Full HD 1080p. Kamery te nie obsługują jakości 4K, co jest największym zaskoczeniem dla użytkowników i budzi wątpliwości, czy produkty te znajdą wielu nabywców.

Model ten jest najtańszą propozycją z nowo zaprezentowanych urządzeń. Jego cena wynosi 825,98 USD (około 2890 zł). Nagrywa wideo Full HD w rozdzielczości 1920x1080, ma nowy sensor HD CMOS Pro, który zapewnia lepszą wydajność przy słabym oświetleniu. Kamera oferuje funkcje dostosowywania tempa nagrania Slow/Fast Motion, która polega na możliwości ustawiania prędkości rejestrowania obrazu w zakresie od 0,4x do 1200x. Została wyposażona w podwójne gniazdo kart SD, 3-calowy, dotykowy wyświetlacz LCD, elektroniczny, przechylany wizjer, procesor Digic DV 4 i obsługuje formaty zapisu AVCHD oraz MP4.

