Nowe projektory Epson dla użytkowników domowych

Nowa seria projektorów Epson, w której skład wchodzą modele EH-TW610, EH-TW650, EH-TW5400, EH-TW5600, EH-TW5650, EB-S05, EB-X05, EB-W05, EB-U05, EB-S41, EB-X41 i EB-W41, to kontynuacja udostępnianie cenionej technologii projektorów dla użytkowników domowych za przystępną cenę.

Dzięki dużej powierzchni wyświetlania o szerokości nawet 7,6 m ta seria projektorów ma przyciągnąć uwagę każdego, od rodziny i przyjaciół, po współpracowników i klientów. Duży rozmiar ekranu uzupełniony jest o wysokiej jakości technologię 3LCD — wyświetlane materiały są nawet trzy razy jaśniejsze niż w przypadku konkurencyjnych produktów. Te wydajne, a do tego niedrogie projektory wyświetlają wyjątkowo jasne i kolorowe obrazy o wyraźnych detalach — nawet w oświetlonych pomieszczeniach. Wynika to z zastosowania technologii 3LCD zapewniającej równe natężenie białego i barwnego światła o jasności od 2500 do 3600 lumenów . Dobrze zrównoważony obraz zapewniony jest przez wysoki współczynnik kontrastu, pozwalający na uzyskanie wyrazistych cieni i głębokich czerni.