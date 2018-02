Nowe serie telewizorów Sony z technologią HDR w rozdzielczości Full HD

Sony Europe ogłosiło nowe serie telewizorów, które trafią do sprzedaży w 2018 r. Najbardziej zaawansowana z nich to XF75. Należące do niej telewizory wyświetlają obraz 4K HDR i obsługują formaty HDR10 oraz Hybrid Log Gamma.

Nowa serie telewizorów Sony dzięki technologii 4K X-Reality™ PRO seria XF75 wyostrza i optymalizuje obraz w czasie rzeczywistym, z łatwością interpolując go do jakości zbliżonej do 4K oraz nadając mu większą klarowność i szczegółowość. Obsługa zaawansowanych komend głosowych i platforma Android TV™ zapewniają błyskawiczny dostęp do filmów, programów telewizyjnych i tysięcy aplikacji. Telewizory 4K HDR XF75 mogą również służyć do gier, a miłośnikom ponadczasowego kina i wielkich seriali pozwalają czerpać z zasobów takich serwisów, jak Google Play, Netflix, Amazon Prime Video czy YouTube.