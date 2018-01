Nowe telewizory Sony OLED i LCD 4K HDR

Firma Sony wzbogaciła ofertę powiększając rodzinę BRAVIA o nową serię telewizorów OLED 4K HDR: BRAVIA A1. Modele z serii AF8 odznaczają się szczegółowością obrazu, głębią czerni, bogactwem i realizmem barw oraz wyjątkowo szerokim kątem widzenia - dzięki precyzyjnemu sterowaniu ośmioma milionami pikseli OLED, w celu zapewnienia niezrównanego obrazu 4K HDR. Dodatkowo, dzięki technologii Acoustic Surface dźwięk dobiega prosto z ekranu. Przełomowa stylistyka One Slate eliminuje z widoku wszystkie głośniki. Nowa konstrukcja ze zmniejszoną podstawą rozszerza zakres miejsc, w których można umieścić model z serii AF8.

Równolegle firma Sony rozszerza ofertę modeli LCD. Zaspokoją one rosnące zainteresowanie nabywców różnorodnymi telewizorami 4K HDR z dużym ekranem. W nowej serii XF90, wyposażonej w procesor X1 Extreme, znajdą się modele z ekranami o rozmiarze 75, 65, 55 i 49 cali.

