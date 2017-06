Nowe terminy fotograficznych e-kursów w lipcu

12 lipca 2017 r. Fotografia studyjna dla początkujących Praca w studiu fotograficznym wiąże się z zupełnie innymi wymaganiami oraz stawia przed fotografami odmienne wyzwania, niż wykonywanie zdjęć w przestrzeni publicznej, gdzie sytuacja jest dynamiczna i najczęściej wykorzystujemy światło zastane. To prawda, studio to przestrzeń bez porównania bardziej komfortowa, w obrębie której mamy pełną kontrolę nad wszystkim, co jest dla nas ważne z fotograficznego punktu widzenia. W studiu nie ma przypadków – każdy etap pracy twórczej musi być starannie zaplanowany i w pełni kontrolowany – a to wymaga odpowiedniej dawki wiedzy, którą zgromadziliśmy i w przystępny sposób opracowaliśmy w e-kursie, koncentrującym się na aspektach pracy w izolowanym, studyjnym środowisku. To wyjątkowa okazja, aby poznać możliwości, jakie stwarza osiągnięcie pełnej kontroli nad światłem, sesją i ustawieniami wszystkich kluczowych elementów. Cena: 89,00 zł Szczegółowy program Dołącz do uczestników