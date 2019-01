Nowe terminy kursów fotografii w styczniu

W styczniu dla naszych Czytelników przygotowaliśmy dwie promocje:

Promocja obowiązuje przy zamówieniach złożonych i opłaconych od 16.01.2019 r. do 31.01.2019 r.

18-24.01.2019 r. E-szkoła portretu

Dobry portret to suma doświadczenia, wrażliwości, umiejętności obserwacji, nawiązania kontaktu z osobą portretowaną. Aby powstał poruszający portret, trzeba do perfekcji opanować warsztat i techniki fotograficzne. Fotografia portretowa jest nie tylko pasją, sztuką, jest także rzemiosłem. Udział w e-szkole portretu i jej ukończenie pozwoli Ci na uzyskanie świetnych rezultatów w fotografii portretowej. Będziesz mógł stosować w praktyce całą gamę metod i technik, wypracowanych przez zawodowców z wieloletnim doświadczeniem.

18 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

blenda 80 cm, 5w1

Cena: 290.00 zł

21.01.2019 r. Fotograficzne błędy - sposoby eliminacji

Każdy fotograf, przeglądając swoje zdjęcia odczuwa czasami rozczarowanie. Spostrzega ich niedostatki - czasem wynikające z niewystarczająco dobrego ustawienia sprzętu, a czasem z błędu samego fotografa. Dla wszystkich, którzy nie zamierzają pogodzić się z fotograficznymi wpadkami przygotowaliśmy unikalny e-kurs: Fotograficzne błędy - sposoby eliminacji.

14 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

Cena: 97.00 zł

22.01.2019 r. Fotograf i działalność gospodarcza

Marzeniem wielu ludzi jest, aby z zajęcia, które stanowi ich pasję uczynić jednocześnie źródło przychodów i utrzymania. Dotyczy to większości osób z zacięciem artystycznym. Co stoi na przeszkodzie realizacji tych planów? Dla osób utalentowanych najczęściej nic. Dlaczego więc tak rzadko realizujemy to marzenie? Odpowiedź jest prosta - zwykle z powodu niewiedzy i niepewności. Tymczasem do rozpoczęcia realizacji swoich marzeń potrzeba tak niewiele...

Uwaga! Każdy rok przynosi pewną ilość zmian w przepisach dotyczących działalności gospodarczej, podatków, rachunkowości czy ubezpieczeń społecznych. Ale rok 2019 można uznać za wyjątkowy - ilość zmian jest bardzo duża, i wpłyną one w różny sposób na wiele obszarów aktywności. Również fotografowie, prowadzący działalność gospodarczą albo Ci, którzy zamierzają ją rozpocząć, będą musieli zareagować na zmieniające się dość istotnie warunki gry. Jakich zmian należy się spodziewać? Dla wszystkich, którzy będą szukali niełatwych odpowiedzi na te pytania przygotowujemy nową edycję e-kursu: Fotograf i działalność gospodarcza - edycja 2019.

19 lekcji w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek specjalny - Lekcja nr 20: wzory pism i umów dla fotografa z komentarzem

książka "Profesjonalna fotografia ślubna. Od perfekcyjnego warsztatu do dochodowego biznesu"

Cena: 290,00 zł

25.01.2019 r. Fotografowanie przyrody

Uchwycone w niepowtarzalnym momencie, ostre, doskonałe skomponowane i z pięknym światłem świetne fotografie przyrody to najczęściej nie dzieło szczęśliwego przypadku, lecz efekt skrupulatnych przygotowań i znajomości odpowiednich technik. Ich poznanie i wykorzystanie umożliwia nie tylko podniesienie własnych umiejętności, ale pobudza też wyobraźnię. Dowiedz się, jak uchwycić piękno natury i jak zbliżyć się do fascynującego świata owadów i kwiatów. Naucz się, jak wykonywać niebanalne fotografie zwierząt w ogrodach zoologicznych i przygotuj się do bezkrwawych łowów w parkach krajobrazowych.

4 lekcje w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Super ostre zdjęcia krajobrazowe

dodatek: Fotografia makro – czego naprawdę potrzebujesz

dodatek specjalny: Zwierzęta domowe

Cena: 89,00 zł

31.01.2019 r. Fotografowanie ruchu

W fotografii ruchu wszystkie decyzje trzeba podejmować szybciej i z większą pewnością niż w innych dziedzinach tej sztuki. Wymaga to znajomości technik, praktyki i uważnej obserwacji. Jeśli uda Ci się naprawdę dobrze zgłębić tajniki fotografii ruchu, to niemal każda inna jej dziedzina wyda Ci się błahostką, każde wydarzenie będzie zdawało się przebiegać w zwolnionym tempie.

3 lekcje w postaci e-booków w formacie PDF

dodatek: Wpływ pozycji fotografa na jakość zdjęcia

dodatek: Zza kulis fotografowania sportowych pasji

Cena: 89,00 zł