Aparaty Ricoh GR III i GR IIIx z filtrem

Ricoh wprowadził ostatnio do sprzedaży dwa aparaty z serii GR - GR III HDF i GR IIIx HDF - Oba modele wykorzystują specjalnie opracowany filtr rozpraszania światła (HDF), umożliwiający łatwe rejestrowanie bardziej miękkich, marzycielskich zdjęć.



Filtr HDF można włączać lub wyłączać. Filtr rozprasza jasne obszary i generuje efekt rozmycia wokół krawędzi obrazu, co według Ricoh umożliwia "tworzenie obrazów przypominających uchwycone na zdjęciach filmowych bądź w filmach vintage". Wprowadzenie aparatu z serii GR z filtrem nawiązującym do tradycyjnych materiałów światłoczułych jest prawdopodobnie związane z wysiłkami Ricoh, aby tego lata wprowadzić aparat tradycyjny własnej produkcji. Estetyka vintage jest obecnie zdecydowanie na topie, ponieważ fotografowie chcą robić zdjęcia, które mają więcej charakteru i stylu. Zainteresowanie klimatem vintage i materiałami światłoczułymi wynika pewnie także z faktu, że coraz większy wpływ na fotografię mają sztuczne obrazy generowane przez sztuczną inteligencję. Tradycyjna fotografia na film światłoczuły jawi się tutaj jako zupełne przeciwieństwo AI - daje poczucie tworzenia obrazów wyjętych z rzeczywistości, a nie wyłącznie cyfrowego świata.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem