Nowe wyjątkowo odporne aparaty Pentax WG-1000 i WG-8

Pentax przedstawił dwa nowe, super wytrzymałe aparaty - modele Pentax WG-1000 i WG-8 - Cechują się przede wszystkim wytrzymałymi obudowami, które są w stanie poradzić sobie z najtrudniejszymi warunkami środowiskowymi i pogodowymi. Dodatkowo są także oczywiście wodoszczelne. Co ciekawe, producent przedstawia je nie tylko jako propozycje aparatów do rejestrowania sportów ekstremalnych i podróży, ale również do zadań specjalnych, takich jak dokumentowanie budowy czy w jednostkach medycznych.



Pentax WG-1000 Na początek mniejszy z aparatów - Pentax WG-1000. Jest to aparat opracowany głównie dla osób uprawiających sporty wodne, pływających po jeziorach i morzach czy po prostu odpoczywających nad wodą. Ale co ciekawe producent podpowiada, aby wykorzystać w go w placówkach medycznych, na budowie czy w innych nietypowych zastosowaniach. Dlaczego? Otóż model ten ma wytrzymałą obudowę, którą można czyścić środkami chemicznymi, a nawet łatwo dezynfekować. Ponadto obudowa pozwala na zanurzenie tego aparatu na głębokość do 15 m i wytrzymuje upadek z wysokości 2,5 m. Całość jest w pełni wodoszczelna i odporna na działanie kurzu i brudu.