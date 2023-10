Nowe zdjęcia pokazują, jak ogromny jest największy wulkan w Układzie Słonecznym

Olympus Mons jest naprawdę gigantycznym wulkanem - Gdyby człowiek stanął na jego szczycie to… nie wiedziałby nawet, że znajduje się na wzniesieniu, gdyż dookoła po horyzont rozpościerałby się widok tej monumentalnej góry. Teraz Europejska Agencja Kosmiczna opublikowała nowe zdjęcia Olympus Mons wykonane przez marsjański orbiter Mars Express. Pomagają one w zrozumieniu, jak ogromnym tworem jest ten wulkan.



Zdjęcia umożliwiają zrozumienie, jak ogromnym wulkanem jest Olympus Mons

Na Marsie znajduje się największe wzniesienie i wulkan w całym Układzie Słonecznym. To Olympus Mons, który został po raz pierwszy dostrzeżony przez należącą do NASA sondę Mariner 9. Ta monumentalna góra osiąga wysokość aż 23,6 km, co sprawia, że jest 2,5 razy wyższa od dachu Ziemi czyli Mount Everest.