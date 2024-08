Zdjęcie, które prawdopodobnie ukazuje górę lodową, która zatopiła Titanica

W kwietniu na aukcji pojawiła się fotografia, która prawdopodobnie przedstawia górę lodową, z którą zderzył się Titanic - co w efekcie doprowadziło do jego tragicznego zatonięcia 112 lat temu.









Czy na tej fotografii widać górę lodową, o którą rozbił się Titanic?

Nowo odkryte, czarno-białe zdjęcie zostało wykonane przez przedsiębiorcę związanego z branżą pogrzebową z Nowej Szkocji Johna Snowa Jr. Fotografia ta została zarejestrowana dwa dni po zatonięciu Titanica, 14 kwietnia 1912 roku. W katastofie zginęło 1500 osób. Snow Jr. był głównym balsamatorem w zakładach pogrzebowych Snow&Co. Wykonał zdjęcie tej góry lodowej w drodze do miejsca, gdzie zatonął wrak Titanica z pokładu statku CS MacKay-Bennett. Do miejsca katastrofy dotarł dnia 16 kwietnia 1912 roku. Został poproszony o pomoc w zebraniu ciał do późniejszego pochówku.