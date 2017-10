Nowojorski kierowca taksówki fotografował pasażerów przez 30 lat

W 1980 roku młody fotograf Ryan Weideman znalazł się w Nowym Jorku, gdzie przybył z Kalifornii, by zdobyć sławę. Szybko jednak musiał zdobyć coś o wiele bardziej prozaicznego - pieniądze na czynsz. Dzięki swojemu sąsiadowi, który był taksówkarzem, Weiderman znalazł sposób na siebie. Spędził jako kierowca taryfy jedną noc, a już następnego dnia znał rozwiązanie, które pozwalało mu płacić rachunki i realizować artystyczne zapędy jednocześnie.

W ciągu trzydziestu lat Weiderman kontynuował pracę jako kierowca taksówki w niepełnym wymiarze czasu i fotografował swoich klientów, by uwiecznić w nowy sposób to, jak zmienia się miasto. "Po pierwszym tygodniu pracy w taksówce zobaczyłem potencjał fotograficzny" – powiedział. "Tak wiele interesujących i niezwykłych ludzi wchodziło do mojego auta… fotografowanie ich wydawało się naturalną koniecznością. Obraz tylnego siedzenia zmieniał się nieustannie, był płynny, pełen ciekawie wyglądających ludzi, co było ekscytujące i inspirujące zarazem, tworząc wyjątkową atmosferę".