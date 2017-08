Nowości Quadralite dla systemów Fujifilm X i Mikro Cztery Trzecie

Choć oferty aparatów obiektywów dla systemów bezlusterkowych są bardzo bogate, to istnieje pewna nisza akcesoriów, w przypadku których użytkownicy fotografowie bezlusterkowi (a przynajmniej część z nich) mogą czuć się niedostatecznie zaopatrzeni. Mowa tu systemowych lampach błyskowych. Na szczęście sytuacja zaczyna się powoli zmieniać na lepsze, w czym duży udział mają producenci niezależni. Jednym z nich jest Quadralite, który zgodnie z zapowiedzią sprzed około trzech miesięcy wypuścił wreszcie wersje swojej najnowszej lampy błyskowej Stroboss 36 i sterownika błysku Navigator Xdla systemów Fujifilm X oraz Mikro Cztery Trzecie, czyli aparatów marek Olympus i Panasonic.

Na temat lampy błyskowej Quadralite Stroboss 36 pisaliśmy dość szczegółowo przy okazji premiery tego modelu, która miała miejsce w połowie maja bieżącego roku. Przypomnijmy więc krótko, że jest to model o liczbie przewodniej 36 wyposażony w nadajnik sterowania radiowego i przystosowany do pracy z pomiarem światła TTL, a także wyposażony w liczne funkcje dodatkowe. Do tych ostatnich należą m.in. synchronizacja z krótkimi czasami migawki, błysk stroboskopowy oraz możliwość manualnej regulacji siły błysku w zakresie 1/1 do 1/128 z dokładnością do 1/3 EV.