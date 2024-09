Nowy dron od DJI startuje i ląduje z ręki

DJI zaprezentowało nowy dron, który ma być odpowiedzią na miniaturowe drony HoverAir - W dniu premiery model Neo jest najmniejszym dotychczas zaprezentowanym dronem z oferty DJI.



DJI Neo - najmniejszy dron od DJI

DJI Neo to dron, który ma być cały czas pod ręką. Ma także startować z ręki i na niej lądować, co pozwala na używanie go dosłownie wszędzie. Producent zapewnia, że DJI Neo potrafi bardzo precyzyjnie śledzić obiekty, co w połączeniu z jego miniaturowymi rozmiarami daje swoistego osobistego operatora. Inteligentne algorytmy mają podążać za wybranymi obiektami tak, aby nagrywać ujęcia z powietrza, ale także przykładowo okrążać bohaterów ujęć, ukazując ich z różnej perspektywy. Algorytmy odpowiadające za śledzenie obiektów są oparte o rozwiązania sztucznej inteligencji.