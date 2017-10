Nowy pomysł Canona: ogromny odchylany ekran zajmujący cały tylny panel aparatu

W sieci pojawiły się rysunki techniczne przedstawiające nowe patenty Canona, które zakładają zainstalowanie w aparatach DSLR bardzo dużego, obracanego ekranu. Takie rozwiązanie nie byłoby szczególnie innowacyjne, gdyby nie fakt, że według tych ilustracji, ekran miałby zajmować niemal całą powierzchnię tylnej ściany obudowy.

Dodatkowo zgodnie z ryskunkami patentów Canona użytkownik mógłby odchylić wyświetlacz tak, aby oddalić go od korpusu aparatu. Przyciski funkcyjne byłyby ukryte pod ekranem i dostępne dopiero po jego podniesieniu. Na rysunkach widnieją różne warianty tego pomysłu, opracowane na podstawie aparatu Canon 1DX i 5D.

