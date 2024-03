Lexar opracował wyjątkowo mobilny dysk SSD - Jego pojemność wynosi 2 TB, a sam dysk ma wymiary niewiele większe od karty kredytowej. Dysk został opracowany specjalnie z myślą o twórcach treści do social media itp., którzy używają urządzeń mobilnych. Jest w stanie obsłużyć pliki Apple ProRes z 60 kl./s, które są dostępne w iPhonie 15 Pro i 15 Pro Max.













Dysk SSD niewiele większy od karty kredytowej

Urządzenie wykorzystuje interfejs USB 3.2 Gen 2x2, co oznacza prędkość odczytu do 2000 MB/s i zapisu do 1800 MB/s. Powierzchnia dysku jest niewiele większa niż karty kredytowej - wymiary wynoszą dokładnie 85x54x7,8 mm. Jest przy tym bardzo cienki - w najcieńszym miejscu uzyskuje 4,8 mm (grubość urządzenia zmniejsza się w kierunku krawędzi, ze względu na fakt, że w najgrubszym miejscu mieści port USB-C). Dysk waży zaledwie 43 gramy.

Dysk SSD Lexar SL500

Poza wygodną współpracą z urządzeniami mobilnymi, dysk może być użytkowany także z komputerami PC i Mac oraz z aparatami, z konsolą do gier itp. Dysk jest dostarczany wraz z oprogramowaniem Lexar DataShield, które zapewnia 256-bitowe szyfrowanie AES, pomagające chronić pliki przed niepowołanym dostępem.