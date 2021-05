Poznaj obiektyw z mocowaniem Nikon F o polu widzenia 360 stopni

Duet projektantów stworzył pierwszy w swoim rodzaju obiektyw, które może pozwala na rejestrowanie sferycznych zdjęć i wideo 360 stopni bez konieczności łączenia obrazów w post produkcji. Obiektyw może być stosowany z każdą konwencjonalną kamerą lub aparatem.



Rob Englert i Meyer Giordano to dwaj doświadczenie projektanci przemysłowi i cyfrowi, którzy w szczególności zainteresowani są rzeczywistością rozszerzoną (AR) i wirtualna rzeczywistością (VR). Współpracowali z takimi markami jak Bose, Chobani, KODAK czy RIDGID. Wspólnie opracowali wyjątkowy obiektyw, które jest w stanie zapewnić pole widzenia wynoszące 360 stopni.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem