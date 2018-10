5 powodów dlaczego warto wykonywać portrety obiektywem o ogniskowej 50 mm

Julia Trotti to fotografka i wideoblogerka, która w najnowszym filmie zdradza, dlaczego uważa, że obiektyw o ogniskowej 50 mm to doskonały wybór do portretów. Jej argumenty przybierają postać 5 krótkich stwierdzeń, które być może skłonią Was do rozpoczęcia pracy ze standardowym obiektywem.

Julia Trotti korzysta z obiektywu Canon 50 mm f/1.2 podpiętego do aparatu Canon 5D Mark IV. Oznacza to, że ma na myśli standardową ogniskową dla formatu pełnoklatkowego. Trzeba pamiętać, że aby uzyskać taki sam kąt widzenia dla formatu APS-C należy korzystać w przybliżeniu z obiektywu o ogniskowej 35 mm, natomiast dla Micro 4/3 z 25 mm. Pomimo zastosowania profesjonalnej optyki Canona, autorka filmu namawia do korzystania z każdego dostępnego pod ręką obiektywu o standardowej ogniskowej.