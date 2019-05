Obiektyw Canon RF 85mm F1.2L USM o najwyższej rozdzielczości do pełnoklatkowych bezlusterkowców

Canon wprowadza nową generację kultowego obiektywu o ogniskowej 85 mm ze światłem f/1,2L – Canon RF 85mm F1.2L USM. Nowy model, który uzupełnia serię obiektywów RF, oferuje najwyższą jak dotąd rozdzielczość spośród wszystkich szkieł Canon. Obiektyw cechuje bardzo duży otwór przysłony i szybkość autofokusa, co czyni go niezawodnym narzędziem w rękach portrecistów i fotografów ślubnych.

Po ogłoszeniu przez Canon w lutym br. informacji o pracach nad sześcioma nowymi obiektywami do systemu EOS R, RF 85mm F1.2L USM jest pierwszym z nowych modeli, które zaprezentowano w 2019 r. Obiektyw ten, doceniony przez wielokrotnie nagradzaną fotografkę ślubną i ambasadorkę Canon Europe – Félicię Sisco – przeniesie użytkowników korzystających do tej pory z obiektywu EF 85mm f/1,2L II USM, na jeszcze wyższy poziom wydajności podczas pracy na planie.

Zaprojektowane dla systemu EOS R mocowanie obiektywu RF rozszerza możliwości fotografii i filmowania, dając użytkownikom potężne narzędzie do rozwijania ich umiejętności kreatywnego obrazowania. Stała ogniskowa 85 mm zapewnia optymalną perspektywę do portretów i fotografowania twarzy. Obiektyw Canon RF 85mm F1,2L USM jest drugim obiektywem Canon obok EF 35mm f/1,4L II USM, w którym zastosowano unikalną technologię Blue Spectrum Refractive Optics, ograniczającą występowanie aberracji chromatycznej, poprawiając tym samym rozdzielczość i ostrość. Dodatkowo obiektyw wyposażono w soczewki asferyczne i UD.

Wysoka jasność F1.2 obiektywu obiektywu Canon RF 85mm F1.2L

Obiektyw Canon RF 85mm F1.2L USM należy do najjaśniejszych obiektywów Canon wyposażonych w automatyczny system AF, przeznaczonych do pełnoklatkowych aparatów bezlusterkowych. W połączeniu z krótkim tubusem i systemem Dual Pixel CMOS AF, bardzo niska wartość przysłony (F1.2) pozwala osiągnąć oszałamiająco płytką głębię ostrości z efektem bokeh, umożliwiając gładkie "odcięcie" fotografowanego obiektu do tła.

Duży otwór przysłony wpuszcza na matrycę nawet o 50 procent więcej światła niż w przypadku obiektywu z przysłoną f/1.4, co sprawia, że RF 85mm F1.2L USM w połączeniu z pełnoklatkowymi bezlusterkowcami Canon świetnie sprawdzi się w słabych warunkach oświetleniowych – EOS R pozwala na automatyczne ustawienie ostrości nawet przy -6EV, a EOS RP – przy -5EV.

Używając tego samego silnika ultradźwiękowego (USM) co obiektyw RF 50mm F1.2L USM, nowa konstrukcja obiektywu Canon RF 85mm F1.2L USM gwarantuje sprawną i cichą pracę AF, także podczas śledzenia obiektów. W połączeniu z wysokowydajnym mikroprocesorem i oprogramowaniem wspierającym, mocowanie obiektywu RF pozwala przesyłać jeszcze więcej danych do aparatu, przyspieszając pracę i poprawiając wydajność całego systemu EOS R.

Wyjątkowe osiągi i trwałość

Obiektywy RF wyposażono w specjalny pierścień kontrolny, umożliwiający ustawienia podstawowych parametrów, takich jak czas, przysłona, ISO i korekta ekspozycji. Możliwość dodatkowej personalizacji ustawień to kolejna funkcjonalność, która idealnie sprawdzi się w fotografii ślubnej czy portretowej. Obiektyw wyposażony jest również w pierścień manualnego ustawienia ostrości, pozwalający ustawić ostrość na obiekcie bez konieczności ręcznego przełączania się w tryb MF. Charakterystyczne oznaczenie serii "L" na obiektywie oznacza, że jest on – dzięki specjalnym uszczelnieniom – przystosowany do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych.

Wielokrotnie nagradzana fotografka ślubna i ambasadorka Canon, Félicia Sisco, komentuje: "Jako fotografka ślubna i portretowa muszę mieć bezgraniczne zaufanie do swojego sprzętu po to, aby móc skupić się wyłącznie na kreowaniu i zatrzymaniu w kadrze opowiadanej historii. Od ponad 20 lat korzystam z kultowego już obiektywu 85 mm ze światłem f/1,2 ze względu na jego szybkość i piękny obrazek nawet w słabym świetle".

"Nowy model RF 85mm F1.2 USM jest kolejnym krokiem naprzód. Pozwala mi uzyskać głębię ostrości i efekt bokeh, których nie da się uzyskać przy użyciu innych konstrukcji. Odcięcie obiektu głównego od tła jest wyjątkowo naturalne i płynne, a ostrość zawsze trafiona w punkt. Ten obiektyw na pewno zostanie w mojej torbie na długo" – konkluduje Félicia Sisco.

Obiektyw Canon RF 85mm F1.2L USM: