Dziwaczny obiektyw makro, który może być doskonałym rozwiązaniem dla makrofotografów

Firma Venus Optics przyzwyczaiła do tworzenia nietypowych instrumentów optycznych, jednakże jej najnowszy produkt jest naprawdę nieszablonowy. Obiektyw Laowa 24mm f/14 2x, o którego pierwsza zapowiedź pojawiła się już 2 lata temu, przypomina kształtem sondę, mierzy 40 cm długości i został stworzony do makrofotografii. Jako że model ten jest wodoszczelny, pozwala na fotografowanie małych obiektów umieszczonych w trudno dostępnych miejscach – w zaroślach czy strumieniu.

Venus Optics Laowa 24mm f/14 2x - nietypowy obiektyw makro

Konstrukcja tego obiektywu makro jest zdecydowanie dziwna, jednakże wydaje się to być bardzo ciekawym rozwiązaniem dla wszystkich makrofotografów. Jego końcówka ma zaledwie 2 cm średnicy, co sprawia, że można go wcisnąć w różne otwory czy wykonać ujęcia, przy których zastosowanie tradycyjnego obiektywu byłoby karkołomne lub niemożliwe. Dodatkowo wokół przedniej soczewki producent umieścił diody LED, które doświetlają fotografowany obiekt i pomagają ustawić ostrość.