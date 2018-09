Kąt widzenia właściwy dla ogniskowej 28mm był od zawsze obecny w erze aparatów analogowych i do dziś jest pożądany wśród wielu fotografów. By sprostać ich oczekiwaniom, SIGMA bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w produkcji jasnych, stałoogniskowych obiektywów Art F1.4, zaprezentowała obiektyw SIGMA 28mm F1.4 DG HSM | Art. Na ten nowo powstały obiektyw szerokokątny o tradycyjnej ogniskowej, składa się najnowsza konstrukcja optyczna, najwyższej jakości materiały oraz nowoczesne procesy produkcyjne.

Obiektyw szerokokątny SIGMA 28mm F1.4 DG HSM

Obiektyw ten posiada aż 2 elementy FLD (o transmisji zbliżonej do bardzo drogiego fluorytu) i 3 elementy SLD (o bardzo niskiej dyspersji). Dodatkowo, w skład toru optycznego wchodzą 3 soczewki asferyczne, włącznie z soczewką o dużej średnicy, by korygować powstawanie wszelkiego rodzaju aberracji – tak często spotykanych w obiektywach szerokokątnych. Efektem jest generowanie obrazu o wysokiej rozdzielczości w całej szerokości kadru, podczas gdy zjawiska takie jak dystorsja, koma czy flary zostały zminimalizowane do bardzo niewielkiego poziomu. Doskonała jakość tego obiektywu może być wykorzystana przy wielu rodzaju zdjęciach jak np. fotografia uliczna, krajobrazowa czy astrofotografia.