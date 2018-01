Obiektyw Sony z mocowaniem typu E 18–135 mm F3,5–5,6 przeznaczony do matryc APS-C

Firma Sony wprowadza do oferty 46. obiektyw z mocowaniem typu E. Nowy model jest przeznaczony do korpusów z matrycą APS-C. Ma uniwersalny zakres ogniskowych 18–135 mm, maksymalny otwór przysłony od F3,5 do F5,6 oraz stabilizator obrazu Optical SteadyShot.

Nowy obiektyw, oznaczony symbolem SEL18135, wyróżnia się zwartą i lekką konstrukcją. Jego małe wymiary — 67,2 x 88 mm — oraz waga zaledwie 325 g idą w parze z dużą, wynoszącą 7,5x krotnością zoomu optycznego. Zakres ogniskowych dla matrycy formatu APS-C wynosi 18–135 mm, co w przeliczeniu na format 35 mm daje 27–202,5 mm. Obiektyw doskonale pasuje do popularnych aparatów Sony z matrycą APS-C, w tym α6500, α6300 czy α6000. Stanowi bardzo przydatne narzędzie w wielu zastosowaniach, takich jak codzienne zdjęcia portretowe, krajobrazowe i przyrodnicze, a także fotografia podróżnicza.