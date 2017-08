Obiektyw Tamron 150-600mm G2 w edycji limitowanej w dwóch wersjach zestawu

Do sprzedaży trafił obiektyw Tamron 150-600 G2 w edycji limitowanej w dwóch wersjach zestawu: KIT to obiektyw Tamron 150-600 VC USD G2 z dodatkowym telekonwerterem Tamrona 1.4 oraz BOX to zestaw Tamron 150-600 VC USD G2 z telekonwerterem Tamrona 1.4 oraz ze stacją personalizującą Tap in Console. Zakup jednego z zestawów to oszczędność ok. 1000 zł brutto na komplecie. Zestawy to produkt w edycji limitowanej a jego dostępność przewidziana jest tylko do końca roku. Dostępne dla mocowań Canon oraz Nikon.

Model Nr. Obiektyw EAN Code SCD Brutto KA022E A022+TELEKON 1.4 KIT dla CANON 4960371006505 6999 zł KA022N A022+TELEKON 1.4 KIT dla NIKON 4960371006512 6999 zł BA022E A022+ TELEKON 1.4 +TAP-in BOX dla CANON 4960371006529 7199 zł BA022N A022+ TELEKON 1.4 +TAP-in BOX dla NIKON 4960371006536 7199 zł Cechy obiektywu Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 1. Odświeżona konstrukcja optyczna w celu uzyskania jeszcze większej wydajności. Obiektyw wyposażono w trzy soczewki o niskiej dyspersji, aby całkowicie wyeliminować osiowe jak i poprzeczne aberracje chromatyczne. Budowa została również ulepszona - mamy do czynienia z konstrukcją optyczną o 21 elementach ułożonych w 13 grupach. W efekcie obiektyw zapewnia wysoką rozdzielczość oraz nieskazitelną ostrość w całym polu kadru.