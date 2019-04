Obiektyw Tamron 35-150 mm f / 2,8-4 Di VC OSD

Tamron 35-150 mm f / 2,8-4 Di VC OSD to wszechstronny obiektyw posiadający bardzo wygodny zakres ogniskowych, od klasycznego szerokiego kąta 35 mm do teleobiektywu 150 mm. Dzięki jasnej przysłonie ( f/ 2.8-4), wbudowanej stabilizacji obrazu i szybkiemu automatycznemu ustawianiu ostrości, obiektyw idealnie nadaje się do wielu różnych typów fotografowania, od krajobrazu po sport i zdjęcia portretowe.

Obiektyw jest dostępny z mocowaniami Canon EF i Nikon Fi jest przeznaczony do stosowania w pełnoklatkowych aparatach (23x36 mm). Działa również na aparatach z matrycą APS-C, gdzie zapewnia kąt widzenia odpowiadający ogniskowej 53–225 mm dla Nikona lub 56–240 mm dla Canona. Szybki i stabilny Tamron 35-150 mm f / 2,8-4 Di VC OSD jest wyposażony w podwójne procesory **co zapewnia maksymalną wydajność stabilizacji obrazu i autofokusa. Stabilizacja obrazu jest cenną funkcją, która pozwala fotografować z większą swobodą w dostępnym świetle. Silnik OSD Tamron (Optimized Silent Drive) zapewnia szybką, cichą i precyzyjną pracę i ostrość nawet przy poruszających się obiektach. Minimalny punkt ostrości wynosi tylko 45 cm w całym zakresie ogniskowych, co daje powiększenie 0,27x (stosunek 1: 3,7) podczas używania obiektywu przy najdłuższym ustawieniu tele. Pozwala to na wykonywanie zbliżeń roślin, owadów i innych interesujących szczegółów, które można spotkać podczas wycieczki. Odporność na złe warunki pogodowe i zaawansowana konstrukcja optyczna Tamron 35-150 mm f / 2,8-4 Di VC OSD to dobrze zbudowany obiektyw o eleganckim wyglądzie i uszczelnionym korpusie. Gumowe uszczelki we wszystkich ruchomych częściach służą do zapobiegania przenikaniu wilgoci. Przedni element soczewki posiada powłokę fluorową, która odpycha krople deszczu, tłuszcz i kurz oraz ułatwia czyszczenie. Zaawansowana konstrukcja optyczna zawiera trzy elementy asferyczne co zapewnia wysoką ostrość w całym polu przy wszystkich ogniskowych. Trzy elementy szkła LD (niska dyspersja) przeciwdziałają aberracji chromatycznej. Otwór o dziewięciu płytkach pozwala na jak najszersze otwarcie i miękkie renderowanie nieostrych szczegółów. Tamron 35-150 mm f / 2,8-4 Di VC OSD jest również kompatybilny z platformą Tamron Tap-in Console wyposażoną w port USB do podłączenia komputera. Dzięki temu użytkownik może zaktualizować oprogramowanie sprzętowe obiektywu i dostroić jego autofokus i stabilizację obrazu. Reklama

Fotografowanie przyrody

Uchwycone w niepowtarzalnym momencie, ostre, doskonałe skomponowane i z pięknym światłem świetne fotografie przyrody to najczęściej nie dzieło szczęśliwego przypadku, lecz efekt skrupulatnych przygotowań i znajomości odpowiednich technik. Sprawdź jak przebiega e-kurs Obiektyw Tamron 35-150 mm f/2,8-4 Di VC OSD Jasny i odporny na warunki pogodowe wszechstronny obiektyw zmiennoogniskowy

Kompatybilny z pełną klatką ale może być również używany z aparatami APS-C

Silnik OSD zapewnia szybkie, ciche i precyzyjne ustawianie ostrości

Pięciostopniowa stabilizacja obrazu (VC) zapewnia większą swobodę pracy "z ręki"

Podwójne mikroprocesory zapewniające maksymalną wydajność AF i stabilizacji obrazu

Minimalna ostrość z odległości tylko 45 cm i maksymalne powiększenie 0,27x

Zaawansowana konstrukcja optyczna z elementami asferycznymi, szkłem LD i elementem przednim pokrytym fluorem

