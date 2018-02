Obiektyw Tamron 70-210 F/4 Di VC USD z mocowaniem dla aparatów Canon i Nikon

Model 70-210 mm F /4 Di VC USD (model A034) stanowi punkt kulminacyjny wieloletniego doświadczenia w tworzeniu obiektywów zmiennoogniskowych. A034 ma trzy soczewki LD (Low Dispersion) odpowiedzialne za niwelowanie aberracji chromatycznych w całym zakresie ogniskowych zapewniając ostry obraz nie tylko w środku kadru ale również na jego brzegach. Lekka konstrukcja i kompaktowe rozmiary powodują że teleobiektyw ten świetnie sprawdzi się w fotografii plenerowej. 9 listkowa przysłona odwzajemni nam się pięknym efektem „bokeh”, szczególnie na najdłuższej ogniskowej 210mm.



*Wśród obiektywów 70-200 mm F / 4 do pełnoklatkowych lustrzanek cyfrowych (stan na styczeń 2018 r .; Tamron)

