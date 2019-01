Obiektyw Yongnuo YN 35 mm f/1,4 dla Canona

Yongnuo YN 35 mm f/1,4 to jasny, pełnoklatkowy obiektyw o klasycznej ogniskowej, przeznaczony do współpracy z aparatami Canon wyposażonymi w mocowanie typu EF. Obiektyw posiada ogniskową 35 mm, często wykorzystywaną przez fotografów ślubnych, ulicznych, dziennikarzy i fotoreporterów. Dzięki względnie szerokiemu kątowi widzenia reporter jest w stanie uchwycić główny motyw zdjęcia wraz z drugim planem.

Wykorzystanie asferycznych soczewek w obiektywie Yongnuo YN 35 mm f/1,4 pozwala zniwelować beczkowate zniekształcenia, charakterystyczne dla obiektywów o krótszej ogniskowej, dzięki czemu linie uchwycone na zdjęciach nie są wykrzywione. Kadry wykonane obiektywem 35 mm przenoszą odbiorcę w centrum wydarzeń, zachowując jednocześnie znajome dla ludzkiego oka proporcje pomiędzy poszczególnymi planami.

Duży otwór względny

Szeroki zakres ustawień przysłony (w przedziale od f/1,4 do f/22) umożliwia komfortową oraz precyzyjną kontrolę nad głębią ostrości. Duży otwór przysłony wynoszący f/1,4 zapewnia ogromną ilość światła docierającego do matrycy. Dzięki temu stosować można krótkie czasy naświetlania, nawet w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych. Umożliwia on także uzyskanie płytkiej głębi ostrości, dzięki której tło zdjęcia zostaje rozmyte, a główny motyw podkreślony. Wartość f/22 pozwala natomiast na zachowanie ostrości na wszystkich planach i uchwycenie maksymalnej ilości detali fotografowanej sceny.

Reklama

Fotografowanie miasta nocą

Miasto nigdy nie zasypia. To powiedzenie doskonale ilustruje atrakcyjność nocnego pleneru miejskiego dla fotografa. Duże metropolie po zmroku są bowiem dla fotoamatorów źródłem niewyczerpanych tematów fascynujących zdjęć Istnieje bardzo wiele sposobów na fotografowanie miasta nocą i uwiecznienie nocnego życia metropolii. Niektóre z tych technik pozwalają też uzyskać zupełnie fantastyczne obrazy. Sprawdź jak przebiega e-kurs

Precyzyjny AF

Yongnuo YN 35 mm f/1,4 wyposażony został w nowoczesny układ autofokusu (AF), umożliwiający precyzyjne ustawienie ostrości. Umieszczony na boku obudowy przełącznik AF / MF pozwala przejść w tryb manualnego ostrzenia, gdy tylko potrzebna jest ręczna kontrola nad ogniskowaniem. Minimalna odległość ostrzenia, wynosząca 0,35 metra pozwala zbliżyć się do fotografowanej sceny, by móc uchwycić najważniejsze momenty.

Konstrukcja

Na konstrukcję optyczną Yongnuo YN 35 mm f/1,4 składa się 11 soczewek ułożonych w 9 grupach. Obiektyw współpracuje zarówno z matrycami pełnoklatkowymi, jak i aparatami wyposażonymi w matryce w formacie APS-C (z uwzględnieniem mnożnika ogniskowej). Gwint umieszczony z przodu umożliwia montaż opcjonalnych filtrów kołowych o średnicy 67 mm. Tubus obiektywu wykonany został z metalu i wysokiej jakości tworzyw sztucznych. Gumowany, karbowany pierścień ostrości zapewnia pewny chwyt, a także komfort oraz precyzję ostrzenia. W zestawie znajduje się także metalowa osłona przeciwsłoneczna (tulipan) oraz komplet dekielków.

Sugerowana cena obiektywu Yongnuo YN 35 mm f/1,4 2 049 zł.

Specyfikacja obiektywu Yongnuo YN 35 mm f/1,4

• ogniskowa: 35 mm

• jasność obiektywu: f/1,4

• mocowanie: Canon EF

• pokrycie obrazem: pełna klatka (35 mm)

• ustawianie ostrości: autofocus / manualne

• konstrukcja optyczna: 11 soczewek w 9 grupach

• konstrukcja przysłony: 7 listków

• pole widzenia: 66° (diagonalnie)

• minimalna odległość ostrzenia: 0,35 m

• średnica filtra: 67 mm

• waga: 810 g (bez akcesoriów)

• wymiary: 10,5 x ⌀8,0 cm

Kompatybilność

• aparaty z mocowaniem Canon EF

Zawartość zestawu

• obiektyw YN 35 mm f/1,4

• osłona przeciwsłoneczna

• dekielek na front obiektywu

• dekielek na tył obiektywu