Obiektywy - 3 obiektywy, które powinien mieć każdy pasjonat fotografowania

Rozpoczynając przygodę z fotografią, często ma się problem z wyborem odpowiednich obiektów. Zamiast kupować wszystkie możliwe akcesoria, dobrze jest poznać obiektywy Canon, które przydadzą się każdego pasjonatowi fotografii. Oto one.

W sklepach fotograficznych oraz na internetowych aukcjach znajdzie się setki obiektywów do aparatów różnych producentów. Wśród nich dostępne są zarówno praktyczne akcesoria, jak i obiektywy, które są potrzebne jedynie wąskiej grupie fotografów. Poznaj 3 obiektywy, które naprawdę przydają się miłośnikom robienia zdjęć.

Obiektywy kitowe

Obiektywy kitowe mają sporo wad, jednak są uniwersalne i przystępne cenowo. Profesjonalni fotografowie ich unikają ze względu na niezbyt dobrą optykę, słabą jakość obudowy i problemy ze światłem, jednak dla amatorów (zwłaszcza początkujących) są zupełnie wystarczające. Najczęściej zakres ogniskowej w obiektywach kitowych wynosi 18-55 mm, a światło f/3.5-5.6, dlatego akcesoria z tej grupy są często dołączane do aparatów. Kitowe obiektywy Canon kupi się już za kwotę 200-500 złotych.

Obiektyw kitowy w wielu sytuacjach okazuje się najbardziej praktyczny. Jest tak choćby podczas wakacyjnych wyjazdów, na których chce się uchwycić chwile, zamiast zastanawiać się, jaki obiektyw założyć na aparat. Ponadto uszkodzenie taniego obiektywu podczas zabawy w morzu lub na plaży jest mniejszą stratą niż zniszczenie całego zestawu akcesoriów wysokiej klasy.

Obiektywy jasne

Obiektywy jasne przydają się od czasu do czasu, gdy chce się uzyskać efekt w postaci plastycznych zdjęć, w których główny obiekt jest odcięty od tła. Na fotografiach pojawia się swego rodzaju trójwymiarowość, a rozmyte tło dodaje uroku nawet zwykłym, codziennym zdjęciom.

Obiektywy jasne sprawdzają się dobrze w ciemnych pomieszczeniach i podczas wykonywania zdjęć po zmroku. Dzięki nim zdjęcia wyglądają o wiele efektowniej niż w przypadku wykonywania ich zwykłym obiektywem kitowym. Korzystanie z jasnych obiektywów Canon jest polecane między innymi w przypadku fotografowania Drogi Mlecznej, nocnych piorunów lub oświetlonego nocą miasta.

Obiektywy Canon - teleobiektywy

Teleobiektywy to akcesorium kierowane głównie do miłośników fotografii sportowej i dzikiej przyrody. Obiektywy z tej grupy dzielą się z uwagi na zasięg. Modele krótkie 70-100 mm są wykorzystywane w fotografii portretowej, średnie 100-300 mm - w sportowej, a długie powyżej 300 mm - na stadionach sportowych oraz podczas fotografowania dzikich zwierząt. Ponadto wyróżnia się teleobiektywy o stałej ogniskowej lub zmiennoogniskowe, czyli tak zwane zoomy. Amatorzy fotografii z reguły decydują się na krótkie teleobiektywy, dzięki którym mogą zrobić znakomite portrety, oraz na długie "lufy", które służą do fotografowania przyrody.

Ile to kosztuje?

Zakup wielu różnych obiektywów do aparatu Canon to wydatek nawet kilkunastu tysięcy złotych. Jeżeli wybiera się trzy najpopularniejsze akcesoria, wydaje się na nie z reguły od 1000 do 2500 złotych. Możliwe jest zakupienie używanych obiektywów, lecz to rozwiązanie jest polecane wyłącznie osobom, które już poznały tajniki fotografii. Dzięki ich znajomości łatwiej ocenić, czy akcesorium jest sprawne i czy korzystanie z niego będzie odpowiadało na konkretne potrzeby. Wielu osobom, które fotografują głównie rodzinę i krajobrazy podczas wakacji, starcza jeden obiektyw kitowy. Wystarczy w pełni poznać jego funkcje i nauczyć się go obsługiwać, a zdjęcia będą udane.