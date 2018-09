Zaskakujące wyniki porównania wiekowego obiektywu za 300 złotych i nowoczesnego za 6000

Fotograf Mathieu Stern postanowił przeprowadzić niecodzienny test. Skonfrontował ze sobą dwa obiektywy – wiekowy Porst 50 mm f/1.2, za którego autor porównania zapłacił 80 USD i współcześnie produkowany Canon EF 50 mm f/1.2L USM w cenie ponad 6000 złotych. Chociaż wynik może wydawać się z góry przesądzony, to okazuje się, że w rzeczywistości jest zupełnie inaczej.

Dwa standardowe obiektywy Canon 50 mm f/1.2L USM i Porst 50 mm f/1.2

Porst 50 mm f/1.2 to manualna konstrukcja wzorowana na obiektywie EBC X-Fujinon 50mm f/1.2. Jak utrzymuje Mathieu Stern udało mu się zdobyć go na portalu aukcyjnym eBay za cenę 80 USD (około 300 złotych). Na tę chwilę najtańsza aukcja jest jednak w innej cenie – 390 USD (około 1450 złotych). To dużo więcej od kwoty, którą deklaruje autor filmu, ale wciąż zdecydowanie mniej niż w przypadku Canona EF 50 mm f/1.2L USM. Za ten obiektyw należy zapłacić w sklepach ponad 6000 złotych. Jest to zaawansowany instrument, który należy do profesjonalnej serii L. Dysponuje m.in. bardzo szybkim system AF, wykorzystującym silnik USM i powłokami Super Spectra.